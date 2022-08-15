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В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой
В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой
В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T13:42
2022-08-15T13:42
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Инцидент произошел в селе Доброе Симферопольского района. Во время строительных работ рука мужчины оказалась зажата в бетономешалке. На помощь пострадавшему вызвали спасателей.К ликвидации последствий происшествия были привлечены пять человек.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, происшествия, мчс крыма
В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой

МЧС Крыма: в селе Доброе под Симферополем спасли зажатого в бетономешалке мужчину

13:42 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт совета министров Крыма
Ремонт совета министров Крыма - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Инцидент произошел в селе Доброе Симферопольского района. Во время строительных работ рука мужчины оказалась зажата в бетономешалке. На помощь пострадавшему вызвали спасателей.
"По прибытии сотрудники "Крым-Спас" с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента, углошлифовальной машины и ручного инструмента разрезали корпус бетономешалки и деблокировали руку пострадавшего. Затем мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации", - рассказали в ведомстве.
К ликвидации последствий происшествия были привлечены пять человек.
 
КрымПроисшествияМЧС Крыма
 
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