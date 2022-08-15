https://crimea.ria.ru/20220815/v-krymu-spasli-muzhchinu-s-zazhatoy-v-betonomeshalke-rukoy-1124167486.html

В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой

В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой

В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T13:42

2022-08-15T13:42

2022-08-15T13:42

крым

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Инцидент произошел в селе Доброе Симферопольского района. Во время строительных работ рука мужчины оказалась зажата в бетономешалке. На помощь пострадавшему вызвали спасателей.К ликвидации последствий происшествия были привлечены пять человек.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мчс крыма