https://crimea.ria.ru/20220815/strashnoe-dtp-so-skoroy-v-nizhnem-tagile-pogibli-pyat-chelovek-1124163747.html

Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек

Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек

Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T09:44

2022-08-15T09:44

2022-08-15T09:45

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщает РИА Новости.ДТП произошло в ночь на понедельник на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции. Водитель автомобиля Hyundai Accent - по предварительным данным, это был 16-летний подросток - проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль скорой помощи. От удара иномарка загорелась.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

https://crimea.ria.ru/20220801/tri-cheloveka-pogibli-i-dva-postradali-v-dtp-v-sakskom-rayone-kryma-1124020922.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)