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Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T09:44
2022-08-15T09:45
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщает РИА Новости.ДТП произошло в ночь на понедельник на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции. Водитель автомобиля Hyundai Accent - по предварительным данным, это был 16-летний подросток - проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль скорой помощи. От удара иномарка загорелась.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
https://crimea.ria.ru/20220801/tri-cheloveka-pogibli-i-dva-postradali-v-dtp-v-sakskom-rayone-kryma-1124020922.html
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек

В ДТП со "скорой помощью" в Нижнем Тагиле погибли пять человек и еще два пострадали

09:44 15.08.2022 (обновлено: 09:45 15.08.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщает РИА Новости.
ДТП произошло в ночь на понедельник на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции. Водитель автомобиля Hyundai Accent - по предварительным данным, это был 16-летний подросток - проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль скорой помощи. От удара иномарка загорелась.
"В результате сильного удара пассажир газели - женщина-фельдшер - а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм скончались. Еще два человека - пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы", - сообщил Горелых.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
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