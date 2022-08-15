https://crimea.ria.ru/20220815/strashnoe-dtp-so-skoroy-v-nizhnem-tagile-pogibli-pyat-chelovek-1124163747.html
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T09:44
2022-08-15T09:44
2022-08-15T09:45
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще два пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщает РИА Новости.ДТП произошло в ночь на понедельник на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции. Водитель автомобиля Hyundai Accent - по предварительным данным, это был 16-летний подросток - проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль скорой помощи. От удара иномарка загорелась.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
В ДТП со "скорой помощью" в Нижнем Тагиле погибли пять человек и еще два пострадали
09:44 15.08.2022 (обновлено: 09:45 15.08.2022)