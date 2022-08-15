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Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма - РИА Новости Крым, 14.08.2022
Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
В начале рабочей недели в Крыму благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-15T00:01
2022-08-15T00:01
2022-08-14T16:23
крымская погода
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +26…28.В Ялте и Алуште ночью без осадков, температура воздуха составит 23…25 градусов тепла, днем до +31, дождь с грозой.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи ночью сухо, до +23, днем дождь с грозой, столбики термометров покажут +27…29.Температура морской воды у берегов Феодосии и в Керченском проливе +26, в Ялте, Алуште, Черноморском +25, Евпатории и Севастополя +24, в Азовском море +27 градусов.
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крымская погода, крым, общество
Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
Какой будет погода в Крыму в понедельник, 15 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В понедельник в дневные часы в отдельных районах вероятны сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21 градусов тепла, на южном и восточном побережье до + 25, днем +27…32, в горах +22…27", - указывают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +26…28.
В Ялте и Алуште ночью без осадков, температура воздуха составит 23…25 градусов тепла, днем до +31, дождь с грозой.
В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи ночью сухо, до +23, днем дождь с грозой, столбики термометров покажут +27…29.
Температура морской воды у берегов Феодосии и в Керченском проливе +26, в Ялте, Алуште, Черноморском +25, Евпатории и Севастополя +24, в Азовском море +27 градусов.