https://crimea.ria.ru/20220815/mestami-livni-i-grozy-prognoz-pogody-na-ponedelnik-dlya-kryma-1124161109.html

Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма

Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма - РИА Новости Крым, 14.08.2022

Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма

В начале рабочей недели в Крыму благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-15T00:01

2022-08-15T00:01

2022-08-14T16:23

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели в Крыму благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +26…28.В Ялте и Алуште ночью без осадков, температура воздуха составит 23…25 градусов тепла, днем до +31, дождь с грозой.В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи ночью сухо, до +23, днем дождь с грозой, столбики термометров покажут +27…29.Температура морской воды у берегов Феодосии и в Керченском проливе +26, в Ялте, Алуште, Черноморском +25, Евпатории и Севастополя +24, в Азовском море +27 градусов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество