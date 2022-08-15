https://crimea.ria.ru/20220815/dorozhnye-raboty-pod-simferopolem-priostanovili-na-mesyats-iz-za-probki-1124171921.html

Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки

Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки

Глава Республики Крым дал команду приостановить до 15 сентября строительство автодороги Донское – Перевальное возле трассы "Таврида", которое стало причиной... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T17:57

2022-08-15T17:57

2022-08-15T17:57

ситуация на дорогах крыма

сергей аксенов

транспорт

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым дал команду приостановить до 15 сентября строительство автодороги Донское – Перевальное возле трассы "Таврида", которое стало причиной постоянной пробки на выезде из Симферополя.В июле начался первый этап строительства юго-восточного обхода Симферополя. Дорожные рабочие закрыли для проезда одну из двух полос в сторону Керчи. В результате на выезде из крымской столицы образовалось так называемое "бутылочное горлышко": перед сужением дороги ежедневно стоят пробки.Согласно ранее утвержденному проекту, длина обхода Симферополя с двумя развязками и семью мостами и путепроводами составит 15,8 км, расчетная скорость движения на участке – 100 км/ч. Застройщиком выступает служба автомобильных дорог Крыма, проектная организация – АО "ВАД".

https://crimea.ria.ru/20220729/mnogokilometrovaya-probka-paralizovala-dvizhenie-pod-simferopolem-1124002864.html

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2022

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сергей аксенов, транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму