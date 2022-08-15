https://crimea.ria.ru/20220815/dorozhnye-raboty-pod-simferopolem-priostanovili-na-mesyats-iz-za-probki-1124171921.html
Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки
Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки
Глава Республики Крым дал команду приостановить до 15 сентября строительство автодороги Донское – Перевальное возле трассы "Таврида", которое стало причиной... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T17:57
2022-08-15T17:57
2022-08-15T17:57
ситуация на дорогах крыма
сергей аксенов
транспорт
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым дал команду приостановить до 15 сентября строительство автодороги Донское – Перевальное возле трассы "Таврида", которое стало причиной постоянной пробки на выезде из Симферополя.В июле начался первый этап строительства юго-восточного обхода Симферополя. Дорожные рабочие закрыли для проезда одну из двух полос в сторону Керчи. В результате на выезде из крымской столицы образовалось так называемое "бутылочное горлышко": перед сужением дороги ежедневно стоят пробки.Согласно ранее утвержденному проекту, длина обхода Симферополя с двумя развязками и семью мостами и путепроводами составит 15,8 км, расчетная скорость движения на участке – 100 км/ч. Застройщиком выступает служба автомобильных дорог Крыма, проектная организация – АО "ВАД".
https://crimea.ria.ru/20220729/mnogokilometrovaya-probka-paralizovala-dvizhenie-pod-simferopolem-1124002864.html
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сергей аксенов, транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму
Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки
Аксенов поручил приостановить на месяц дорожные работы под Симферополем из-за пробки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым дал команду приостановить до 15 сентября строительство автодороги Донское – Перевальное возле трассы "Таврида", которое стало причиной постоянной пробки на выезде из Симферополя.
"На трассе "Таврида" в направлении выезда из Симферополя в сторону Керчи в районе села Мазанка каждый день собирается огромная пробка. Это связано со строительством юго-восточного автомобильного обхода Симферополя на участке Донское - Перевальное. Дал команду приостановить работы на месяц до 15 сентября и организовать движение по двум полосам", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В июле начался первый этап строительства юго-восточного обхода Симферополя. Дорожные рабочие закрыли для проезда одну из двух полос в сторону Керчи. В результате на выезде из крымской столицы образовалось так называемое "бутылочное горлышко": перед сужением дороги ежедневно стоят пробки.
Согласно ранее утвержденному проекту, длина обхода Симферополя с двумя развязками и семью мостами и путепроводами составит 15,8 км, расчетная скорость движения на участке – 100 км/ч. Застройщиком выступает служба автомобильных дорог Крыма, проектная организация – АО "ВАД".