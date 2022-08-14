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"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией
"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией - РИА Новости Крым, 14.08.2022
"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией
Современная Россия является сильным государством и самым надежным другом и партнером, но если кто-то решит посягнуть на интересы страны, ответ будет жестким... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T10:03
2022-08-14T10:03
рамзан кадыров
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. Современная Россия является сильным государством и самым надежным другом и партнером, но если кто-то решит посягнуть на интересы страны, ответ будет жестким. Такое обращение к недружественным странам оставил в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.Кадыров напомнил, что современная Россия уже давно не имеет ничего общего с горбачевским союзом республик и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте":"Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое", - написал глава Чечни.Он также обозначил, что РФ, являясь надежным партнером, способна принимать самые жесткие меры, в случае посягательств на ее безопасность и целостность:
https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html
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рамзан кадыров, политика, российская федерация (россия, рф)
"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией

Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией или же "беречь зубы"

10:03 14.08.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. Современная Россия является сильным государством и самым надежным другом и партнером, но если кто-то решит посягнуть на интересы страны, ответ будет жестким. Такое обращение к недружественным странам оставил в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил, что современная Россия уже давно не имеет ничего общего с горбачевским союзом республик и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте":
"Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое", - написал глава Чечни.
Он также обозначил, что РФ, являясь надежным партнером, способна принимать самые жесткие меры, в случае посягательств на ее безопасность и целостность:

"Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надежный, честный. Но, как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, - останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке. Научитесь дружить с Россией - свои же зубы целее будут", - посоветовал он.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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