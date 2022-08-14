https://crimea.ria.ru/20220814/zuby-budut-tselee-kadyrov-posovetoval-zapadu-druzhit-v-rossiey-1124158955.html

"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией

"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией - РИА Новости Крым, 14.08.2022

"Зубы будут целее": Кадыров посоветовал Западу дружить в Россией

Современная Россия является сильным государством и самым надежным другом и партнером, но если кто-то решит посягнуть на интересы страны, ответ будет жестким... РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T10:03

2022-08-14T10:03

2022-08-14T10:03

рамзан кадыров

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. Современная Россия является сильным государством и самым надежным другом и партнером, но если кто-то решит посягнуть на интересы страны, ответ будет жестким. Такое обращение к недружественным странам оставил в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.Кадыров напомнил, что современная Россия уже давно не имеет ничего общего с горбачевским союзом республик и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте":"Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое", - написал глава Чечни.Он также обозначил, что РФ, являясь надежным партнером, способна принимать самые жесткие меры, в случае посягательств на ее безопасность и целостность:

https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html

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рамзан кадыров, политика, российская федерация (россия, рф)