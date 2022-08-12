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В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся
В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся - РИА Новости Крым, 12.08.2022
В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся
В Симферополе разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T11:40
2022-08-12T11:40
ситуация на дорогах крыма
происшествия
мвд по республике крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла накануне поздно вечером на объездной автодороге между селами Живописное и Давыдовка.Водитель место происшествия покинул. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и разыскивают очевидцев происшествия.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, мвд по республике крым, симферополь
В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся

В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП

11:40 12.08.2022
 
© МВД по Республике КрымПод Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
Под Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла накануне поздно вечером на объездной автодороге между селами Живописное и Давыдовка.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на мужчину 1970 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ведомстве.
Водитель место происшествия покинул. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и разыскивают очевидцев происшествия.
© МВД по Республике КрымПод Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
Под Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
© МВД по Республике Крым
Под Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияМВД по Республике КрымСимферополь
 
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