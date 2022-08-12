https://crimea.ria.ru/20220812/v-simferopole-voditel-sbil-nasmert-muzhchinu-i-skrylsya-1124145942.html

В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся

В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся - РИА Новости Крым, 12.08.2022

В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся

В Симферополе разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T11:40

2022-08-12T11:40

2022-08-12T11:40

ситуация на дорогах крыма

происшествия

мвд по республике крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла накануне поздно вечером на объездной автодороге между селами Живописное и Давыдовка.Водитель место происшествия покинул. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и разыскивают очевидцев происшествия.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд по республике крым, симферополь