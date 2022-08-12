В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся
В Симферополе водитель сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП
© МВД по Республике КрымПод Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла накануне поздно вечером на объездной автодороге между селами Живописное и Давыдовка.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на мужчину 1970 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ведомстве.
Водитель место происшествия покинул. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и разыскивают очевидцев происшествия.
© МВД по Республике КрымПод Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода
© МВД по Республике Крым
Под Симферополем неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода