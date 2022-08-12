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Потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тысяч человек – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тысяч человек – Минобороны
Потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тысяч человек – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тысяч человек – Минобороны
Потери украинских войск в Соледаре в результате наступления союзных сил превысили 2 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T13:22
2022-08-12T13:23
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Соледаре в результате наступления союзных сил превысили 2 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.В районах сел Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 % численности. Кроме того, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.Прицельным ударом по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ возле села Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. А в районе села Марьинка в ДНР украинские националисты потеряли половину 3-го батальона 66-й механизированной бригады.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220811/pri-atake-vsu-na-pivzavod-v-donetske-uteklo-bolee-6-tonn-ammiaka-1124143250.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Потери ВСУ в Соледаре составили более 2 тысяч человек – Минобороны

Минобороны: при наступлении союзных сил у Соледара ВСУ потеряли более 2 тысяч человек

13:22 12.08.2022 (обновлено: 13:23 12.08.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск в Соледаре в результате наступления союзных сил превысили 2 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы", - говорится в сообщении.
В районах сел Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 % численности. Кроме того, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.
Прицельным ударом по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ возле села Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники. А в районе села Марьинка в ДНР украинские националисты потеряли половину 3-го батальона 66-й механизированной бригады.
"Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево в ДНР в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники", - добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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