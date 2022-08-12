https://crimea.ria.ru/20220812/dozhdi-i-grozy-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1124138731.html

Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами и шквалами до 15-20 м/с, возможен... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T00:01

2022-08-12T00:01

2022-08-12T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами и шквалами до 15-20 м/с, возможен град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 29...31.В Севастополе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +20…22 ночью и +27…29 днем.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +24...26, днем +28...30.В Евпатории днем дождь с грозой, ночью без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до 30...32 градусов, ночью будет +20...22.В Судаке также днем дождь и гроза. Ночью будет +18...20, днем +27...29 градусов.В Феодосии ночью и днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью +22... +24, днем +29 ...+31.Температура морской воды в Черноморском +23, в Севастополе +24, в Ялте, Алуште, Евпатории и Керченском проливе +25, в Феодосии +26, в Азовском море +27.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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