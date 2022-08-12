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Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами и шквалами до 15-20 м/с, возможен... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами и шквалами до 15-20 м/с, возможен град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 29...31.В Севастополе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +20…22 ночью и +27…29 днем.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +24...26, днем +28...30.В Евпатории днем дождь с грозой, ночью без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до 30...32 градусов, ночью будет +20...22.В Судаке также днем дождь и гроза. Ночью будет +18...20, днем +27...29 градусов.В Феодосии ночью и днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью +22... +24, днем +29 ...+31.Температура морской воды в Черноморском +23, в Севастополе +24, в Ялте, Алуште, Евпатории и Керченском проливе +25, в Феодосии +26, в Азовском море +27.
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Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму кратковременные дожди с грозами

00:01 12.08.2022
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами и шквалами до 15-20 м/с, возможен град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22, на южном и восточном побережье до 27; днем 28…33, в горах 21…26", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 29...31.
В Севастополе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +20…22 ночью и +27…29 днем.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +24...26, днем +28...30.
В Евпатории днем дождь с грозой, ночью без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до 30...32 градусов, ночью будет +20...22.
В Судаке также днем дождь и гроза. Ночью будет +18...20, днем +27...29 градусов.
В Феодосии ночью и днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью +22... +24, днем +29 ...+31.
Температура морской воды в Черноморском +23, в Севастополе +24, в Ялте, Алуште, Евпатории и Керченском проливе +25, в Феодосии +26, в Азовском море +27.
 
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