https://crimea.ria.ru/20220811/v-gosdume-prosyat-uzhestochit-nakazanie-za-seks-v-publichnykh-mestakh-1124140457.html

В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах

В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах - РИА Новости Крым, 11.08.2022

В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ужесточить наказание за демонстрацию наготы на людях и за действия... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T20:29

2022-08-11T20:29

2022-08-11T20:29

государственная дума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/09/1119783169_0:51:961:591_1920x0_80_0_0_349ccbfe39c262d0f15df065de7c0251.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ужесточить наказание за демонстрацию наготы на людях и за действия сексуального характера в публичных местах. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает RT.Милонов указал на то, что в последнее время в ряде российских регионов произошли "вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан"."То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах — на глазах прохожих и детей", — заявил он.По словам парламентария, к нему поступают обращения от россиян с жалобами на нудистские сообщества на береговых линиях озер, рек и морей. Он считает, что такое поведение также негативно влияет на общественную нравственность и мораль, что приводит к снижению уровня культуры и взаимоуважения в стране.Ранее полиция Севастополя организовала проверку после появления в интернете видеоролика с действиями сексуального характера посетителей одного из клубов города. По результатам выяснения ситуации одного из участников скандального видео арестовали на 14 суток.

https://crimea.ria.ru/20211209/krymchane-okazalis-chempionami-rossii-po-seksu-v-mashine-1121679391.html

https://crimea.ria.ru/20211108/dolgiy-seks---eto-khorosho-norvezhskie-uchenye-razrushayut-stereotipy-1121354633.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, общество