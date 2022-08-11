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В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах
В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах - РИА Новости Крым, 11.08.2022
В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ужесточить наказание за демонстрацию наготы на людях и за действия... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T20:29
2022-08-11T20:29
государственная дума рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ужесточить наказание за демонстрацию наготы на людях и за действия сексуального характера в публичных местах. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает RT.Милонов указал на то, что в последнее время в ряде российских регионов произошли "вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан"."То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах — на глазах прохожих и детей", — заявил он.По словам парламентария, к нему поступают обращения от россиян с жалобами на нудистские сообщества на береговых линиях озер, рек и морей. Он считает, что такое поведение также негативно влияет на общественную нравственность и мораль, что приводит к снижению уровня культуры и взаимоуважения в стране.Ранее полиция Севастополя организовала проверку после появления в интернете видеоролика с действиями сексуального характера посетителей одного из клубов города. По результатам выяснения ситуации одного из участников скандального видео арестовали на 14 суток.
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, общество
В Госдуме просят ужесточить наказание за секс в публичных местах

Депутат ГД Милонов призвал ужесточить наказание за сексуальные действия в публичных местах

20:29 11.08.2022
 
© Фото: pixabayПляж
Пляж
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ужесточить наказание за демонстрацию наготы на людях и за действия сексуального характера в публичных местах. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает RT.
Милонов указал на то, что в последнее время в ряде российских регионов произошли "вопиющие случаи непотребного поведения ряда отдыхающих граждан".
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"То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах — на глазах прохожих и детей", — заявил он.
По словам парламентария, к нему поступают обращения от россиян с жалобами на нудистские сообщества на береговых линиях озер, рек и морей. Он считает, что такое поведение также негативно влияет на общественную нравственность и мораль, что приводит к снижению уровня культуры и взаимоуважения в стране.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность проведения специального рейда на всех объектах прибрежного отдыха с целью недопущения появлений оскорбления общественной морали. Помимо этого, прошу вас рассмотреть ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы и действий сексуального характера в публичных и общественных местах", - отмечается в сообщении.
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