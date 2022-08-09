https://crimea.ria.ru/20220809/zhara-i-veter-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1124102410.html

Жара и ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник

Жара и ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Жара и ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник

В ближайшие два дня благодаря тропическим воздушным массам и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая жаркая и ветреная погода. Об... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T00:01

2022-08-09T00:01

2022-08-09T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие два дня благодаря тропическим воздушным массам и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая жаркая и ветреная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 19...21, днем 31...33.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 22…24, днем 32…34.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +25...27 градусов, днем +31...33.В Евпатории без осадков, в ночные часы будет 22...24, днем +34...36 градусов.В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью +23...25, днем +31...33 градуса.Температура морской воды в Черноморском +22, в Севастополе +24..26, в Евпатории и Феодосии +25, в Ялте и Алуште +26, в Керченском проливе и Азовском море +27.На 9 и 10 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.

https://crimea.ria.ru/20220807/nedelya-v-krymu-budet-zharkoy-i-vetrenoy-1124073768.html

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2022

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