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Какой сегодня праздник: 9 августа

Какой сегодня праздник: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Какой сегодня праздник: 9 августа

9 августа в мире празднуют День книголюбов. А еще в этот день родилась великая поп-, соул- и ритм-энд-блюз-певица Уитни Хьюстон. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 9 августа в мире празднуют День книголюбов. А еще в этот день родилась великая поп-, соул- и ритм-энд-блюз-певица Уитни Хьюстон.Что празднуют в мире9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. История возникновения праздника доподлинно не известна, но изначально его отмечали только в США. Чуть позже день приобрел всемирный масштаб. Его отмечают не только те, кто читает книги, но и те, кто непосредственно причастен к их созданию – писатели, литераторы, издатели и даже работники типографий.Сейчас "живые" книги уходят на второй план, все большей популярностью пользуются их электронные аналоги. Однако ощущения от прикосновения к бумажным страницам заменить полностью невозможно.В 1994 году Генеральная ассамблея ООН учредила 9 августа Международный день коренных народов мира (в день первого заседания Рабочей группы по коренному населению). Праздник призван обратить внимание на роль этих народов в сохранении разнообразия культурного ландшафта мира. В этот день в ООН проводят лекции и форумы, направленные на освещения проблем коренного населения разных стран.Знаменательные событияВ этот день в 1173 году в итальянской Пизе начали строить знаменитую Пизанскую башню, которая прославилась на весь мир благодаря своему непреднамеренному наклону. Этот изъян возник во время строительства, длившегося почти 200 лет. Проект башни, который придумал архитектор Бонанно Пизано, имел ряд ошибок. Но к наклону привели слабые грунты и маленький трехметровый фундамент - для башни высотой 56,7 метров этого оказалось мало.В 1942 году на экраны впервые вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея про олененка Бэмби. Легендарный мультфильм был снят по мотивам сказочной повести австрийского писателя Феликса Зальтена, выпущенной в 1923 году.Примечательно, что Дисней очень тщательно подошел к рисовке мультфильма. Аниматоры из его команды получили задание подробно изучить повадки и анатомическое строение животных. Для этих целей из заповедника привезли двух четырехмесячных оленят. Чуть позже студия превратилась в настоящий зоопарк – там были скунсы, птицы, белки, кролики и бурундуки. Во время работы над картиной изготовили более четырех миллионов рисунков.9 августа 1945 года в 11 часов 2 минуты небо над Нагасаки ярко осветилось, и стрелки всех часов остановились. На высоте около 500 метров произошел взрыв атомной бомбы "Толстяк", сброшенной американским бомбардировщиком Б-29 на японский город Нагасаки. Тогда от бомбардировки пострадали от 60 до 80 тысяч человек, мощность взрыва составила 21 килотонну. Согласно отчету городской префектуры, люди и животные погибли почти мгновенно на расстоянии до 1 км от эпицентра. Почти все дома в радиусе двух километров были разрушены.В этот день в 1988 году в Санкт-Петербурге в Парке академика Сахарова установили памятник "Колокол Мира", посвященный жертвам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Открытие монумента состоялось в 43-ю годовщину со дня трагедии. Второе название памятника – "Колокол Нагасаки".Кто родился1914 году родилась финская писательница и художница Туве Янссон. Она обрела всемирную известность благодаря своим книгам о муми-троллях – миниатюрных фантастических существах, которые внешне напоминают игрушечных бегемотов. Серия этих книг, которые Янссон не только писала, но и украшала своими рисунками, расходились миллионными тиражами и издавались по всему миру. Например, одна только "Шляпа волшебника" была переведена на 34 языка.Свой 84-й день рождения празднует советский и украинский политический деятель, бывший президент Украины Леонид Кучма. Примечательно, что он единственный украинский лидер, проработавший на посту два срока подряд.В 1963 году родилась американская актриса и певица Уитни Хьюстон, которая считается одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Мировая известность пришла к Хьюстон после фильма "Телохранитель", где она исполнила одну из главных ролей и исполнила песню I Will Always Love You, которая стала не только мировым хитом, но и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки. Многие называют эту песню "гимном любви".По данным Книги рекордов Гиннесса, в 2009 году Хьюстон являлась артисткой с самым большим количеством наград, а общий объем проданных записей составил 170 млн копий.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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