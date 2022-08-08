https://crimea.ria.ru/20220808/vsu-snova-udarili-po-antonovskomu-mostu-raketami-himars-1124096201.html

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - РИА Новости Крым, 08.08.2022

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, в результате удара поврежден участок полотна, несущие элементы не нарушены, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T09:15

2022-08-08T09:15

2022-08-08T09:16

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, в результате удара поврежден участок полотна, несущие элементы не нарушены, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.По его словам, атака совершена в ночь на 8 августа, стреляли американскими ракетами HIMARS, большинство из которых сбиты системой ПВО. Удар также привел к возгоранию строительной будки и бетономешалки, однако критических разрушений нет.Как сообщалось, Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост ранее уже подверглись ракетным обстрелам со стороны Украины.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

https://crimea.ria.ru/20220803/antonovskiy-most-v-khersone-vosstanovyat-stroiteli-krymskogo-mosta-1124049709.html

https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине