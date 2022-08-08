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ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220808/vsu-snova-udarili-po-antonovskomu-mostu-raketami-himars-1124096201.html
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS - РИА Новости Крым, 08.08.2022
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, в результате удара поврежден участок полотна, несущие элементы не нарушены, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T09:15
2022-08-08T09:16
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, в результате удара поврежден участок полотна, несущие элементы не нарушены, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.По его словам, атака совершена в ночь на 8 августа, стреляли американскими ракетами HIMARS, большинство из которых сбиты системой ПВО. Удар также привел к возгоранию строительной будки и бетономешалки, однако критических разрушений нет.Как сообщалось, Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост ранее уже подверглись ракетным обстрелам со стороны Украины.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
https://crimea.ria.ru/20220803/antonovskiy-most-v-khersone-vosstanovyat-stroiteli-krymskogo-mosta-1124049709.html
https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту ракетами HIMARS

Украинские боевики нанесли новый удар по Антоновскому мосту под Херсоном

09:15 08.08.2022 (обновлено: 09:16 08.08.2022)
 
© AP Photo Mosa'ab Elshamy/APРакета-носитель запускает Высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Ракета-носитель запускает Высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo Mosa'ab Elshamy/AP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, в результате удара поврежден участок полотна, несущие элементы не нарушены, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
По его словам, атака совершена в ночь на 8 августа, стреляли американскими ракетами HIMARS, большинство из которых сбиты системой ПВО. Удар также привел к возгоранию строительной будки и бетономешалки, однако критических разрушений нет.
"Мост мы обязательно восстановим и запустим движение", - цитирует ресурс Стремоусова.
Как сообщалось, Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост ранее уже подверглись ракетным обстрелам со стороны Украины.
Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (справа) и Владимир Сальдо - глава администрации Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 11:52Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
 
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