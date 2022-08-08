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Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
В ряде муниципалитетов Крыма в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T11:04
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городская среда
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии до 17 часов подача ресурса остановлена для симферопольских абонентов, расположенных по улицам Амурской, Сигнальной, Депутатской, а также на прилегающих улицах и в переулках. Кроме того, в Симферополе из-за подключения участка трубопровода воды не будет с 23 часов 8 августа до 6 часов утра 9 числа по Беспалова, Ломоносова, Первомайской и в одноименном переулке.В Джанкое до вечера без воды Интернациональная, Ярмарочная, Перекопская, Северная, частично Октябрьская, Проезжая, Кирова, а также переулок Элеваторный. Кроме того, без воды в течение дня улица Украинская в джанкойском селе Котельниково.В Феодосии до 17 часов воды не будет по улице Шмидта, а также по Симферопольскому шоссе, 29, 29 а, 31а, б, 33, 35, 39а, б, в ,г.В Красногвардейском без воды улицы Парковая, 8 Марта, Мичурина 2, в Красноперекопском районе - поселок Раздольное и частично село Воинка, в Бахчисарайском районе - село Табачное, а также улицы Парковая, Виноградная, Морская, Дижа в алуштинском селе Малореченское.В Ленинском районе до вечера без воды населенные пункты Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Кр.Горка, Романово, в поселке Ленино снижено давление, возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения.
https://crimea.ria.ru/20220808/v-simferopole-na-dva-dnya-otklyuchat-svet--adresa-1124096448.html
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городская среда, крым, вода в крыму
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

Часть Крыма без воды и-за ремонтов на сетях

11:04 08.08.2022 (обновлено: 11:29 08.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за аварии до 17 часов подача ресурса остановлена для симферопольских абонентов, расположенных по улицам Амурской, Сигнальной, Депутатской, а также на прилегающих улицах и в переулках. Кроме того, в Симферополе из-за подключения участка трубопровода воды не будет с 23 часов 8 августа до 6 часов утра 9 числа по Беспалова, Ломоносова, Первомайской и в одноименном переулке.
В Джанкое до вечера без воды Интернациональная, Ярмарочная, Перекопская, Северная, частично Октябрьская, Проезжая, Кирова, а также переулок Элеваторный. Кроме того, без воды в течение дня улица Украинская в джанкойском селе Котельниково.
В Феодосии до 17 часов воды не будет по улице Шмидта, а также по Симферопольскому шоссе, 29, 29 а, 31а, б, 33, 35, 39а, б, в ,г.
В Красногвардейском без воды улицы Парковая, 8 Марта, Мичурина 2, в Красноперекопском районе - поселок Раздольное и частично село Воинка, в Бахчисарайском районе - село Табачное, а также улицы Парковая, Виноградная, Морская, Дижа в алуштинском селе Малореченское.
В Ленинском районе до вечера без воды населенные пункты Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Кр.Горка, Романово, в поселке Ленино снижено давление, возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
09:36
В Симферополе на два дня отключат свет — адреса
 
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