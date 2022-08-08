https://crimea.ria.ru/20220808/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-podklyuchat-1124097820.html

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

В ряде муниципалитетов Крыма в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T11:04

2022-08-08T11:04

2022-08-08T11:29

городская среда

крым

вода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_7f04adc002fc3454617367fd8e048fd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В ряде муниципалитетов Крыма в понедельник не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии до 17 часов подача ресурса остановлена для симферопольских абонентов, расположенных по улицам Амурской, Сигнальной, Депутатской, а также на прилегающих улицах и в переулках. Кроме того, в Симферополе из-за подключения участка трубопровода воды не будет с 23 часов 8 августа до 6 часов утра 9 числа по Беспалова, Ломоносова, Первомайской и в одноименном переулке.В Джанкое до вечера без воды Интернациональная, Ярмарочная, Перекопская, Северная, частично Октябрьская, Проезжая, Кирова, а также переулок Элеваторный. Кроме того, без воды в течение дня улица Украинская в джанкойском селе Котельниково.В Феодосии до 17 часов воды не будет по улице Шмидта, а также по Симферопольскому шоссе, 29, 29 а, 31а, б, 33, 35, 39а, б, в ,г.В Красногвардейском без воды улицы Парковая, 8 Марта, Мичурина 2, в Красноперекопском районе - поселок Раздольное и частично село Воинка, в Бахчисарайском районе - село Табачное, а также улицы Парковая, Виноградная, Морская, Дижа в алуштинском селе Малореченское.В Ленинском районе до вечера без воды населенные пункты Луговое, Уварово, Батальное, Ерофеево, Виноградное, Семисотка, Кирово, Кр.Горка, Романово, в поселке Ленино снижено давление, возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения.

https://crimea.ria.ru/20220808/v-simferopole-na-dva-dnya-otklyuchat-svet--adresa-1124096448.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, крым, вода в крыму