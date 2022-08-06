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В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу
В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 06.08.2022
В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу
В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T00:01
2022-08-06T00:01
2022-08-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +27…29.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +21…23, днем дождь с грозой, до 30 градусов тепла.В Евпатории дождей не ожидается, ночью +21…33, днем +29…31.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура ночью +23…25. Днем воздух прогреется до +27…29.Температура воды в Азовском море, у берегов Ялты и Севастополя до +26, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе море прогрелось до +25. В Феодосии и Черноморском +23 градуса.
https://crimea.ria.ru/20220805/krym-na-vykhodnykh-zalet-dozhdyami-i-sogreet-teplom-1124072736.html
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В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 6 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо- восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20 градусов тепла, на побережье до +24, днем +28…33, в горах +20…25", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +27…29.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +21…23, днем дождь с грозой, до 30 градусов тепла.
В Евпатории дождей не ожидается, ночью +21…33, днем +29…31.
В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура ночью +23…25. Днем воздух прогреется до +27…29.
Температура воды в Азовском море, у берегов Ялты и Севастополя до +26, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе море прогрелось до +25. В Феодосии и Черноморском +23 градуса.