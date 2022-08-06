https://crimea.ria.ru/20220806/v-krymom-opyat-dozhdi-prognoz-pogody-na-subbotu-1124078108.html

В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу

В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 06.08.2022

В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу

В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T00:01

2022-08-06T00:01

2022-08-06T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/02/1118794749_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7a24734072fb076c4ce74f1156a432a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +27…29.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +21…23, днем дождь с грозой, до 30 градусов тепла.В Евпатории дождей не ожидается, ночью +21…33, днем +29…31.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура ночью +23…25. Днем воздух прогреется до +27…29.Температура воды в Азовском море, у берегов Ялты и Севастополя до +26, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе море прогрелось до +25. В Феодосии и Черноморском +23 градуса.

https://crimea.ria.ru/20220805/krym-na-vykhodnykh-zalet-dozhdyami-i-sogreet-teplom-1124072736.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, крым