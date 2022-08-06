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В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу
В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 06.08.2022
В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу
В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +27…29.В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +21…23, днем дождь с грозой, до 30 градусов тепла.В Евпатории дождей не ожидается, ночью +21…33, днем +29…31.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура ночью +23…25. Днем воздух прогреется до +27…29.Температура воды в Азовском море, у берегов Ялты и Севастополя до +26, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе море прогрелось до +25. В Феодосии и Черноморском +23 градуса.
https://crimea.ria.ru/20220805/krym-na-vykhodnykh-zalet-dozhdyami-i-sogreet-teplom-1124072736.html
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4.7
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 6 августа

00:01 06.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо- восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20 градусов тепла, на побережье до +24, днем +28…33, в горах +20…25", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
Туристы в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 19:43Радио "Спутник в Крыму"
Крым на выходных зальет дождями и согреет теплом
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +27…29.
В Ялте, Алуште переменная облачность, ночью без осадков, +21…23, днем дождь с грозой, до 30 градусов тепла.
В Евпатории дождей не ожидается, ночью +21…33, днем +29…31.
В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура ночью +23…25. Днем воздух прогреется до +27…29.
Температура воды в Азовском море, у берегов Ялты и Севастополя до +26, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе море прогрелось до +25. В Феодосии и Черноморском +23 градуса.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крымом опять дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:04Главные события и комментарии дня: 5 августа
21:57Как пережить расставание – советы психолога
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21:33В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий
21:06Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
20:41"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
20:30Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
20:18Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка
20:07Трое погибших: украинский снаряд попал в автобус в Донецке
20:01Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
19:43Крым на выходных зальет дождями и согреет теплом
19:22Опасного вредителя растений выявили в Крыму
19:03ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области
18:55Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
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