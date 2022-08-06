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Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25 - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25
Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25 - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25
Два украинских Су-25 сбили российские военные в воздушном бою, также уничтожены восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T15:17
2022-08-06T15:17
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Два украинских Су-25 сбили российские военные в воздушном бою, также уничтожены восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российскими средствами ПВО в воздухе сбито восемь беспилотников в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, а также Пологи Запорожской области.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области.Российскими военными подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и другое вооружение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220806/voennye-rf-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-inostrannogo-legiona-1124086245.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25

Российские военные сбили два украинских Су-25, восемь беспилотников и 26 снарядов РСЗО

15:17 06.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Два украинских Су-25 сбили российские военные в воздушном бою, также уничтожены восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией в районе Солнцево Кировоградской области. Еще один украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспное Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также российскими средствами ПВО в воздухе сбито восемь беспилотников в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, а также Пологи Запорожской области.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области.
Российскими военными подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и другое вооружение.
"Кроме того, перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского моста, населенных пунктов Чернобаевки, Брилевка, Новая Каховка, Алешковские Пески, Цюрупинск Херсонской области, Сухая Каменка и Барвенково Харьковской области", - добавили в ведомстве.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
15:17Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25
14:29Военные РФ уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона"
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