https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-rossiyskie-voennye-sbili-dva-ukrainskikh-su-25-vosem-bespilotnikov-i-26-snaryadov-1124086381.html

Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25

Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25 - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Воздушный бой и перехват ПВО: ВС России сбили два украинских Су-25

Два украинских Су-25 сбили российские военные в воздушном бою, также уничтожены восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T15:17

2022-08-06T15:17

2022-08-06T15:17

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Два украинских Су-25 сбили российские военные в воздушном бою, также уничтожены восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российскими средствами ПВО в воздухе сбито восемь беспилотников в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, а также Пологи Запорожской области.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области.Российскими военными подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и другое вооружение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220806/voennye-rf-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-inostrannogo-legiona-1124086245.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине