https://crimea.ria.ru/20220806/burya-obrushitsya-na-krym--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1124085002.html

Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение

Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение

Ливни с грозами и градом прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T11:31

2022-08-06T11:31

2022-08-06T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. В связи с этим есть риск возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках. Возможны подтопления территорий.Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, Керченского пролива. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.

https://crimea.ria.ru/20220805/krym-na-vykhodnykh-zalet-dozhdyami-i-sogreet-teplom-1124072736.html

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2022

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