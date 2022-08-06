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Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение
Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение
Ливни с грозами и градом прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T11:31
2022-08-06T11:31
2022-08-06T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. В связи с этим есть риск возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках. Возможны подтопления территорий.Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, Керченского пролива. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.
https://crimea.ria.ru/20220805/krym-na-vykhodnykh-zalet-dozhdyami-i-sogreet-teplom-1124072736.html
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, крымская погода, крым
Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение о ливнях с градом объявлено в Крыму на 6 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и до конца суток 6 августа в Крыму местами ожидаются ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим есть риск возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках. Возможны подтопления территорий.
Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, Керченского пролива. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности.