https://crimea.ria.ru/20220805/sotrudniki-fsb-pochtili-pamyat-podpolkovnika-kameneva-1124078376.html

Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева

Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в ходе боестолкновения с украинской... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T15:56

2022-08-05T15:56

2022-08-05T15:56

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124077673_0:170:1200:845_1920x0_80_0_0_d4c6848c330cb761fd332db960f12abf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в ходе боестолкновения с украинской диверсионно-разведывательной группой в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В 2016 году органами безопасности предотвращено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Объектами их диверсий были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб начальник спецподразделения Управления подполковник Роман Каменев", — говорится в сообщении.Уточняется, что боевое столкновение произошло 7 августа 2016 в районе крымского села Суворово.На месте гибели подполковника в селе Суворово был установлен памятный знак.

https://crimea.ria.ru/20220731/sotrudniki-sledkoma-pochtili-pamyat-pogibshego-zamkoma-chf-v-mariupole-1124016886.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым