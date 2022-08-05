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Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева
Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в ходе боестолкновения с украинской... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T15:56
2022-08-05T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в ходе боестолкновения с украинской диверсионно-разведывательной группой в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В 2016 году органами безопасности предотвращено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Объектами их диверсий были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб начальник спецподразделения Управления подполковник Роман Каменев", — говорится в сообщении.Уточняется, что боевое столкновение произошло 7 августа 2016 в районе крымского села Суворово.На месте гибели подполковника в селе Суворово был установлен памятный знак.
https://crimea.ria.ru/20220731/sotrudniki-sledkoma-pochtili-pamyat-pogibshego-zamkoma-chf-v-mariupole-1124016886.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым
Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева

В Крыму почтили память подполковника Каменева, погибшего при столкновении с украинской ДРГ

15:56 05.08.2022
 
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюПодполковник Роман Каменев
Подполковник Роман Каменев
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в ходе боестолкновения с украинской диверсионно-разведывательной группой в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В 2016 году органами безопасности предотвращено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Объектами их диверсий были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб начальник спецподразделения Управления подполковник Роман Каменев", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что боевое столкновение произошло 7 августа 2016 в районе крымского села Суворово.
"За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, указом президента Российской Федерации подполковник Каменев награжден орденом Мужества посмертно", — сообщили в ведомстве.
На месте гибели подполковника в селе Суворово был установлен памятный знак.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюПамятный знак на месте гибели подполковника Романа Каменева в селе Суворово
Памятный знак на месте гибели подполковника Романа Каменева в селе Суворово
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Памятный знак на месте гибели подполковника Романа Каменева в селе Суворово
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Крым
 
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