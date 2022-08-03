https://crimea.ria.ru/20220803/livni-grozy-grad-krym-budet-shtormit-tri-dnya-1124053800.html

Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня

Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня

В ближайшие часы Крым накроет буря с ливнями и градом, объявлено затяжное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T16:22

2022-08-03T16:22

2022-08-03T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроет буря с ливнями и градом, объявлено затяжное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Кроме того, 4 и 5 августа на отдельных реках возможны кратковременные повышения уровня воды на 0,5-1,5 метров.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автотранспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным и берегоукрепительным сооружениям.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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