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Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня
Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня
В ближайшие часы Крым накроет буря с ливнями и градом, объявлено затяжное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T16:22
2022-08-03T16:22
2022-08-03T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроет буря с ливнями и градом, объявлено затяжное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Кроме того, 4 и 5 августа на отдельных реках возможны кратковременные повышения уровня воды на 0,5-1,5 метров.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автотранспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня
Штормовое предупреждение о ливнях и граде объявлено в Крыму на три дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроет буря с ливнями и градом, объявлено затяжное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 3 августа, днем 4 августа, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, 4 и 5 августа на отдельных реках возможны кратковременные повышения уровня воды на 0,5-1,5 метров.
В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автотранспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать правила безопасности, исключить выход в море и горы, воздержаться от прогулок по набережным и берегоукрепительным сооружениям.