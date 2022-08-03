https://crimea.ria.ru/20220803/dve-moshennitsy-snyali-porchu-s-krymchanok-na-16-mln-rubley-1124053531.html

Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей

Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей

Две жительницы Волгограда предстанут перед судом в Севастополе за хищение свыше 1,6 млн рублей под предлогом снятия "порчи". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T16:03

2022-08-03T16:03

2022-08-03T16:03

прокуратура города севастополя

севастополь

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы Волгограда предстанут перед судом в Севастополе за хищение свыше 1,6 млн рублей под предлогом снятия "порчи". Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.По версии следствия, женщины орудовали в Севастополе и Евпатории в период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года. Под предлогом проведения магического обряда, направленного на снятие "порчи", они похитили деньги у доверчивых крымчанок. Причем, жертвами мошенниц стали пожилые женщины.Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным управлением УМВД России по Севастополю. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будут переданы в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-advokat-obmanula-moshennika-na-11-mln-rubley-1123980192.html

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крым

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прокуратура города севастополя, севастополь, крым, общество