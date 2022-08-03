https://crimea.ria.ru/20220803/dve-moshennitsy-snyali-porchu-s-krymchanok-na-16-mln-rubley-1124053531.html
Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей
Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей
Две жительницы Волгограда предстанут перед судом в Севастополе за хищение свыше 1,6 млн рублей под предлогом снятия "порчи". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T16:03
2022-08-03T16:03
2022-08-03T16:03
прокуратура города севастополя
севастополь
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы Волгограда предстанут перед судом в Севастополе за хищение свыше 1,6 млн рублей под предлогом снятия "порчи". Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.По версии следствия, женщины орудовали в Севастополе и Евпатории в период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года. Под предлогом проведения магического обряда, направленного на снятие "порчи", они похитили деньги у доверчивых крымчанок. Причем, жертвами мошенниц стали пожилые женщины.Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным управлением УМВД России по Севастополю. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будут переданы в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-advokat-obmanula-moshennika-na-11-mln-rubley-1123980192.html
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прокуратура города севастополя, севастополь, крым, общество
Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей
В Севастополе двух мошенниц ждет суд за хищение 1,6 млн рублей под видом снятия "порчи"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Две жительницы Волгограда предстанут перед судом в Севастополе за хищение свыше 1,6 млн рублей под предлогом снятия "порчи". Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.
По версии следствия, женщины орудовали в Севастополе и Евпатории в период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года. Под предлогом проведения магического обряда, направленного на снятие "порчи", они похитили деньги у доверчивых крымчанок. Причем, жертвами мошенниц стали пожилые женщины.
"На улице обвиняемые подходили к пенсионеркам, интересовались состоянием их здоровья, а потом предлагали провести магический "обряд исцеления". Для этого они просили потерпевших на время передать им все имеющиеся наличные деньги, однако после проведения так называемого обряда возвращали вместо настоящих купюр муляж. Таким образом они обманули шесть жительниц Севастополя и Крыма", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным управлением УМВД России по Севастополю. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будут переданы в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.