https://crimea.ria.ru/20220801/v-sevastopole-proveryat-zaschischennost-shkol-ot-ugroz-1124025696.html
В Севастополе проверят защищенность школ от угроз
В Севастополе проверят защищенность школ от угроз - РИА Новости Крым, 01.08.2022
В Севастополе проверят защищенность школ от угроз
В Севастополе стартовала проверка готовности образовательных учреждений к началу учебного года, приоритетом в которой будет оценка уровня антитеррористической... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T15:28
2022-08-01T15:28
2022-08-01T15:28
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
общество
образование в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала проверка готовности образовательных учреждений к началу учебного года, приоритетом в которой будет оценка уровня антитеррористической защищенности объектов. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила и. о. директора департамента образования города Лариса Сулима.По ее словам, за две недели экспертам предстоит обследовать 174 объекта, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности учреждений. В числе них - детские сады, школы, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования детей.Сулима отметила, что одним из важнейших остается вопрос обеспечения всех без исключения учреждений видеонаблюдением, охранной сигнализацией и системой контроля управления доступом. На данный момент доукомплектования необходимым оборудованием ждут две школы города.Кроме того, в рамках проверки готовности к новому учебному году комиссия проверит готовность классов и прочих образовательных пространств, а также пищеблоки, объекты спортивной инфраструктуры и инженерные сети.Эта работа продлится до 17 августа.
https://crimea.ria.ru/20220731/v-sevastopole-vveli-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124014933.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество, образование в крыму и севастополе
В Севастополе проверят защищенность школ от угроз
В Севастополе усилят контроль антитеррористической защиты образовательных учреждений
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала проверка готовности образовательных учреждений к началу учебного года, приоритетом в которой будет оценка уровня антитеррористической защищенности объектов. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила и. о. директора департамента образования города Лариса Сулима.
"Сегодня, 1 августа, первые комиссии уже поехали по образовательным организациям. Основной приоритет работы <…> будет направлен на то, чтобы посмотреть готовность к антитеррористической защищенности объектов на предмет различного рода угроз и на обеспечение пожарной безопасности", — сказала Сулима.
По ее словам, за две недели экспертам предстоит обследовать 174 объекта, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности учреждений. В числе них - детские сады, школы, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования детей.
Сулима отметила, что одним из важнейших остается вопрос обеспечения всех без исключения учреждений видеонаблюдением, охранной сигнализацией и системой контроля управления доступом. На данный момент доукомплектования необходимым оборудованием ждут две школы города.
Кроме того, в рамках проверки готовности к новому учебному году комиссия проверит готовность классов и прочих образовательных пространств, а также пищеблоки, объекты спортивной инфраструктуры и инженерные сети.
Эта работа продлится до 17 августа.