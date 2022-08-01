https://crimea.ria.ru/20220801/v-sevastopole-proveryat-zaschischennost-shkol-ot-ugroz-1124025696.html

В Севастополе проверят защищенность школ от угроз

В Севастополе проверят защищенность школ от угроз - РИА Новости Крым, 01.08.2022

В Севастополе проверят защищенность школ от угроз

В Севастополе стартовала проверка готовности образовательных учреждений к началу учебного года, приоритетом в которой будет оценка уровня антитеррористической... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T15:28

2022-08-01T15:28

2022-08-01T15:28

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

общество

образование в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовала проверка готовности образовательных учреждений к началу учебного года, приоритетом в которой будет оценка уровня антитеррористической защищенности объектов. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила и. о. директора департамента образования города Лариса Сулима.По ее словам, за две недели экспертам предстоит обследовать 174 объекта, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности учреждений. В числе них - детские сады, школы, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования детей.Сулима отметила, что одним из важнейших остается вопрос обеспечения всех без исключения учреждений видеонаблюдением, охранной сигнализацией и системой контроля управления доступом. На данный момент доукомплектования необходимым оборудованием ждут две школы города.Кроме того, в рамках проверки готовности к новому учебному году комиссия проверит готовность классов и прочих образовательных пространств, а также пищеблоки, объекты спортивной инфраструктуры и инженерные сети.Эта работа продлится до 17 августа.

https://crimea.ria.ru/20220731/v-sevastopole-vveli-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124014933.html

севастополь

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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество, образование в крыму и севастополе