https://crimea.ria.ru/20220731/zhiteley-simferopolya-predupredili-o-massovom-otklyuchenii-vody-1124010329.html

Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды

Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды

Вечером в понедельник значительная часть Симферополя останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T08:01

2022-07-31T08:01

2022-07-31T08:01

вода в крыму

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник значительная часть Симферополя останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма".Работы по переустройству сетей холодного водоснабжения будут проводить по ул. 51 Армии. Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества >>Кроме того, в связи с аварийными работами на магистральном трубопроводе ориентировочно до 12.00 31 июля возможно понижение давления, перебои либо полное отсутствие водоснабжения по адресам: мкр. Москольцо (ул. Киевская (от ДКП до ТЦ "Ашан"), ул. Ростовская, ул. Никанорова, Л. Чайкиной, ул. Гагарина, ул.Железнодорожная), мкр. Красная горка (ул. Кечкеметская (частично), ул. Хабаровская, Полюсная, ул. Стрелковая, ул. Донская, ул. Чонгарская, ул. Молодых Подпольщиков и т.д.), п. Давыдовка, п. Молодежное - 2, 3, 4, 5, а также на прилегающих улицах и переулках.

https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя