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Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды
Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды
Вечером в понедельник значительная часть Симферополя останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T08:01
2022-07-31T08:01
вода в крыму
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник значительная часть Симферополя останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма".Работы по переустройству сетей холодного водоснабжения будут проводить по ул. 51 Армии. Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества &gt;&gt;Кроме того, в связи с аварийными работами на магистральном трубопроводе ориентировочно до 12.00 31 июля возможно понижение давления, перебои либо полное отсутствие водоснабжения по адресам: мкр. Москольцо (ул. Киевская (от ДКП до ТЦ "Ашан"), ул. Ростовская, ул. Никанорова, Л. Чайкиной, ул. Гагарина, ул.Железнодорожная), мкр. Красная горка (ул. Кечкеметская (частично), ул. Хабаровская, Полюсная, ул. Стрелковая, ул. Донская, ул. Чонгарская, ул. Молодых Подпольщиков и т.д.), п. Давыдовка, п. Молодежное - 2, 3, 4, 5, а также на прилегающих улицах и переулках.
https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html
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вода в крыму, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды

Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды в понедельник

08:01 31.07.2022
 
Отключение воды
Отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник значительная часть Симферополя останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на предприятие "Вода Крыма".
Работы по переустройству сетей холодного водоснабжения будут проводить по ул. 51 Армии.
В связи с этим c 23:00 1 августа до 13:00 2 августа будет ограничено водоснабжение по адресам: мкрн. Битак, мкрн. Чукурча, ул. М. Залки, ул. Киевская (частично), ул. 51й Армии, ул. Гурзуфская (частично), ул. Коцюбинского, ул. Суходольная, ул. Буденного, ул. Лебедева, ул. и пер. Ладыгина, ул. и пер. Щорса, ул. Чапаева, ул. Фурманова, ул. Бетховена, ул. Бабушкина, ул. Солнечная, ул. Битакская, ул. Федько, ул. Снайперов, ул. Комсомольская, ул. Крупской, ул. Стахановцев, ул. Блюхера, ул. и пер. Скрипниченко, ул. Грибоедова, ул. Рубцова, ул. Левкина, ул. Смирнова, ул. Терлецкая, ул. Федотова, Юный пер., Вольный пер., Гравийный пер., ул. Чайковского, Клинический пер, Ялтинский пер., ул.и пер. Шмидта (частично), а также прилегающие улицы и переулки.
Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества >>
Кроме того, в связи с аварийными работами на магистральном трубопроводе ориентировочно до 12.00 31 июля возможно понижение давления, перебои либо полное отсутствие водоснабжения по адресам: мкр. Москольцо (ул. Киевская (от ДКП до ТЦ "Ашан"), ул. Ростовская, ул. Никанорова, Л. Чайкиной, ул. Гагарина, ул.Железнодорожная), мкр. Красная горка (ул. Кечкеметская (частично), ул. Хабаровская, Полюсная, ул. Стрелковая, ул. Донская, ул. Чонгарская, ул. Молодых Подпольщиков и т.д.), п. Давыдовка, п. Молодежное - 2, 3, 4, 5, а также на прилегающих улицах и переулках.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 03:03
Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников
 
Вода в КрымуСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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