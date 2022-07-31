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Когда одышка становится опасной - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Когда одышка становится опасной
Когда одышка становится опасной - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Когда одышка становится опасной
Одышка может свидетельствовать о нарушениях в работе легких или сердечно-сосудистой системы. О том, когда нехватка воздуха выходит за пределы нормы и требует... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T08:46
2022-07-31T08:46
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Одышка может свидетельствовать о нарушениях в работе легких или сердечно-сосудистой системы. О том, когда нехватка воздуха выходит за пределы нормы и требует медицинского вмешательства, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.По словам специалиста, нормальное дыхание человека - это около 22 вдохов и выдохов в минуту. Если затрудненное дыхание начало беспокоить человека внезапно - стоит оценить условия, при которых оно возникло, и обратиться к терапевту."Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше все зависит от того, что выявится на осмотре. Прежде всего будут ЭКГ, рентген легких и общий анализ крови: исключаем заболевания легких, сердца и крови", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Во время обследования врачи зафиксируют изменения в работе организма и в зависимости от тяжести состояния определят дальнейшее лечение – амбулаторное или стационарное.Кондрахин отметил, что появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. При этом причины и проявления затрудненного дыхания могут быть самими разными.Кроме того, одышка может быть связана с фиброзом легких, онкологическими заболеваниями или пневмонией, а в некоторых случаях - с непривычной для организма физической нагрузкой или анемией."Одышка возникает, в том числе, при таком заболевании как анемия, малокровие. Нехватка железа в организме приводит к тому, что эритроциты перестают нормально выращиваться, содержание гемоглобина падает, а там находится железо. Тоже будет одышка, это будет связано с тем, что ненормально работает система кроветворения. Еще мы можем говорить о физиологической одышке. Например, человек пробежался за автобусом — организм испытал нагрузку, использовал резервные силы, так называемую мышечную энергетику. После этого ему нужно будет больше кислорода", — пояснил Кондрахин.Ранее врачи назвали симптомы рака крови, которые проявляются по утрам.
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здоровье, совет эксперта
Когда одышка становится опасной

Врач рассказал о причинах появления одышки и о том, когда необходимо обратиться врачу

08:46 31.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПрослушивание легких стетоскопом
Прослушивание легких стетоскопом
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Одышка может свидетельствовать о нарушениях в работе легких или сердечно-сосудистой системы. О том, когда нехватка воздуха выходит за пределы нормы и требует медицинского вмешательства, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, нормальное дыхание человека - это около 22 вдохов и выдохов в минуту. Если затрудненное дыхание начало беспокоить человека внезапно - стоит оценить условия, при которых оно возникло, и обратиться к терапевту.
"Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше все зависит от того, что выявится на осмотре. Прежде всего будут ЭКГ, рентген легких и общий анализ крови: исключаем заболевания легких, сердца и крови", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".
Во время обследования врачи зафиксируют изменения в работе организма и в зависимости от тяжести состояния определят дальнейшее лечение – амбулаторное или стационарное.
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Кондрахин отметил, что появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. При этом причины и проявления затрудненного дыхания могут быть самими разными.
"Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, то, как правило, это одышка в покое на поздних стадиях сердечной недостаточности или первичные проявления сердечной недостаточности, когда на вдохе и выдохе человек одинаково испытывает нехватку воздуха. А если говорить о дыхательной системе, то это связано с бронхиальной астмой, эмфиземой: вдохнуть можно, выдохнуть очень тяжело, и одышка может быть", – объяснил специалист.
Кроме того, одышка может быть связана с фиброзом легких, онкологическими заболеваниями или пневмонией, а в некоторых случаях - с непривычной для организма физической нагрузкой или анемией.
"Одышка возникает, в том числе, при таком заболевании как анемия, малокровие. Нехватка железа в организме приводит к тому, что эритроциты перестают нормально выращиваться, содержание гемоглобина падает, а там находится железо. Тоже будет одышка, это будет связано с тем, что ненормально работает система кроветворения. Еще мы можем говорить о физиологической одышке. Например, человек пробежался за автобусом — организм испытал нагрузку, использовал резервные силы, так называемую мышечную энергетику. После этого ему нужно будет больше кислорода", — пояснил Кондрахин.
Ранее врачи назвали симптомы рака крови, которые проявляются по утрам.
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