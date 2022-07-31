https://crimea.ria.ru/20220731/kogda-odyshka-stanovitsya-opasnoy-1124007331.html

Когда одышка становится опасной

Когда одышка становится опасной - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Когда одышка становится опасной

Одышка может свидетельствовать о нарушениях в работе легких или сердечно-сосудистой системы. О том, когда нехватка воздуха выходит за пределы нормы и требует... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T08:46

2022-07-31T08:46

2022-07-31T08:46

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Одышка может свидетельствовать о нарушениях в работе легких или сердечно-сосудистой системы. О том, когда нехватка воздуха выходит за пределы нормы и требует медицинского вмешательства, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.По словам специалиста, нормальное дыхание человека - это около 22 вдохов и выдохов в минуту. Если затрудненное дыхание начало беспокоить человека внезапно - стоит оценить условия, при которых оно возникло, и обратиться к терапевту."Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше все зависит от того, что выявится на осмотре. Прежде всего будут ЭКГ, рентген легких и общий анализ крови: исключаем заболевания легких, сердца и крови", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Во время обследования врачи зафиксируют изменения в работе организма и в зависимости от тяжести состояния определят дальнейшее лечение – амбулаторное или стационарное.Кондрахин отметил, что появление одышки говорит о проблемах с сердечно-сосудистой или легочной системой. При этом причины и проявления затрудненного дыхания могут быть самими разными.Кроме того, одышка может быть связана с фиброзом легких, онкологическими заболеваниями или пневмонией, а в некоторых случаях - с непривычной для организма физической нагрузкой или анемией."Одышка возникает, в том числе, при таком заболевании как анемия, малокровие. Нехватка железа в организме приводит к тому, что эритроциты перестают нормально выращиваться, содержание гемоглобина падает, а там находится железо. Тоже будет одышка, это будет связано с тем, что ненормально работает система кроветворения. Еще мы можем говорить о физиологической одышке. Например, человек пробежался за автобусом — организм испытал нагрузку, использовал резервные силы, так называемую мышечную энергетику. После этого ему нужно будет больше кислорода", — пояснил Кондрахин.Ранее врачи назвали симптомы рака крови, которые проявляются по утрам.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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