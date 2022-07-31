https://crimea.ria.ru/20220731/gde-v-krymu-proydut-dozhdi-prognoz-pogody-na-voskresene-1124008539.html

Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье

Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, а в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T00:01

2022-07-31T00:01

2022-07-31T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, а в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентреВ Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 29…31.В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы 22...24 градуса, днем 31...33.В Евпатории без осадков, переменная облачность. Ночью будет 21...23 градуса, днем 33..35.В Феодосии и Судаке также без дождя, ночью 23...25, днем 30...32 градуса.

https://crimea.ria.ru/20220730/magnitnye-buri-v-avguste---uchenye-nazvali-daty-1123951519.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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