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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, а в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T00:01
2022-07-31T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, а в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентреВ Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 29…31.В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы 22...24 градуса, днем 31...33.В Евпатории без осадков, переменная облачность. Ночью будет 21...23 градуса, днем 33..35.В Феодосии и Судаке также без дождя, ночью 23...25, днем 30...32 градуса.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крымская погода
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Крыму жара, днем местами пройдут грозовые дожди

00:01 31.07.2022
 
© РИА Новости КрымБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, а в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в предгорных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…23; днем 29…34, в горах 22…22", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 29…31.
В Ялте и Алуште ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы 22...24 градуса, днем 31...33.
В Евпатории без осадков, переменная облачность. Ночью будет 21...23 градуса, днем 33..35.
В Феодосии и Судаке также без дождя, ночью 23...25, днем 30...32 градуса.
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
20:20Главные события и комментарии дня: 30 июля
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