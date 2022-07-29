https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-udarili-po-zheleznoy-doroge-v-zaporozhskoy-oblasti-1124001218.html
ВСУ ударили по железной дороге в Запорожской области из HIMARS
ВСУ ударили по железной дороге в Запорожской области из HIMARS - РИА Новости Крым, 29.07.2022
ВСУ ударили по железной дороге в Запорожской области из HIMARS
Украинские вооруженные формирования нанесли удар с использованием РСЗО HIMARS по железной дороге в Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T18:54
2022-07-29T18:54
2022-07-29T18:57
запорожская область
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования нанесли удар с использованием РСЗО HIMARS по железной дороге в Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Сегодня, предположительно с использованием РСЗО HIMARS, нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря. Разбиты три ветки полотна на удалении 600 м от станции в сторону Розовки и три ветки на расстоянии 300 м от станции в сторону Мелитополя и Полог", — написал глава ВГА.Он добавил, что "на след корректировщиков уже вышли", они будут задержаны и понесут наказания.В пятницу Балицкий уже сообщал, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по зерновым складам с новым урожаем в Васильевском районе Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-nanesli-udar-po-zernovym-skladam-v-zaporozhskoy-oblasti-1123995945.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
ВСУ ударили по железной дороге в Запорожской области из HIMARS
Балицкий: в Запорожской области после удара ВСУ разбита железная дорога
18:54 29.07.2022 (обновлено: 18:57 29.07.2022)