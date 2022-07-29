https://crimea.ria.ru/20220729/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-podklyuchat-1123992957.html

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

В Симферополе и еще четырех городах и двух муниципалитетах Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-службе компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T10:42

2022-07-29T10:42

2022-07-29T11:10

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и еще четырех городах и двух муниципалитетах Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-службе компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18.00 подачу ресурса остановят для симферопольских абонентов в микрорайонах Каменка, а также Ак-Мечеть – по улицам Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовой, Акъташ, Девлет-Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальной, Хвойной. В поселке Молодежное до 17 часов без водоснабжения жители улиц Крымская, Абрикосовая, Полевая, Грушевая, а также прилегающих улиц и переулков.До 18.00 без воды из-за ремонта остаются и ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Желябова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Эскадронная, ул. Дзюбанова, ул. Спера, ул. Павленко, ул. Металлистов, ул. Крейзера, ул. Хацко, ул. Казанская, ул. Лексина, ул. Аллейная, ул. Металлистов, ул. Индустриальная, а также прилегающие улицы и переулки.Также до пяти часов вечера без воды останутся абоненты Керчи по улицам Орджоникидзе, Тенистой, Нестерова, Мира, Победы, Дейкало, Молодежной, Фабричной и в переулке Аршинцево.В Феодосии до 16 часов из-за повреждения на сетях без воды улица Украинская, 53-67 и Подгорный переулок.В алуштинском селе Приветное в первой половине дня ограничено водоснабжение улиц Мира, Керченской, Садовой, Чуба, Бондаренко, в поселке Ленино Ленинского района до 16 часов без воды улицы Мичурина, Гагарина, Садовая, Заводская.В Бахчисарае без воды до 16.00 в пятницу село Богатырь, а также до 15.00 городские улицы Гагарина, Крымская, Крупская.В Джанкое отключения затронули жителей улиц Октябрьская (частично), ул. Симферопольская, ул. Свердлова (частично), ул. Элеваторная, ул. Проезжая (частично), ул. Интернациональная. Без ресурса остается и село Ульяновка. Здесь воды не будет до 16.00.

https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html

https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя