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Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
В Симферополе и еще четырех городах и двух муниципалитетах Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-службе компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T10:42
2022-07-29T11:10
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и еще четырех городах и двух муниципалитетах Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-службе компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18.00 подачу ресурса остановят для симферопольских абонентов в микрорайонах Каменка, а также Ак-Мечеть – по улицам Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовой, Акъташ, Девлет-Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальной, Хвойной. В поселке Молодежное до 17 часов без водоснабжения жители улиц Крымская, Абрикосовая, Полевая, Грушевая, а также прилегающих улиц и переулков.До 18.00 без воды из-за ремонта остаются и ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Желябова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Эскадронная, ул. Дзюбанова, ул. Спера, ул. Павленко, ул. Металлистов, ул. Крейзера, ул. Хацко, ул. Казанская, ул. Лексина, ул. Аллейная, ул. Металлистов, ул. Индустриальная, а также прилегающие улицы и переулки.Также до пяти часов вечера без воды останутся абоненты Керчи по улицам Орджоникидзе, Тенистой, Нестерова, Мира, Победы, Дейкало, Молодежной, Фабричной и в переулке Аршинцево.В Феодосии до 16 часов из-за повреждения на сетях без воды улица Украинская, 53-67 и Подгорный переулок.В алуштинском селе Приветное в первой половине дня ограничено водоснабжение улиц Мира, Керченской, Садовой, Чуба, Бондаренко, в поселке Ленино Ленинского района до 16 часов без воды улицы Мичурина, Гагарина, Садовая, Заводская.В Бахчисарае без воды до 16.00 в пятницу село Богатырь, а также до 15.00 городские улицы Гагарина, Крымская, Крупская.В Джанкое отключения затронули жителей улиц Октябрьская (частично), ул. Симферопольская, ул. Свердлова (частично), ул. Элеваторная, ул. Проезжая (частично), ул. Интернациональная. Без ресурса остается и село Ульяновка. Здесь воды не будет до 16.00.
https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html
https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат

Часть Крыма останется без воды в пятницу из-за ремонтов

10:42 29.07.2022 (обновлено: 11:10 29.07.2022)
 
© Фото: pixabay.comВода
Вода
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и еще четырех городах и двух муниципалитетах Крыма до вечера не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-службе компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 18.00 подачу ресурса остановят для симферопольских абонентов в микрорайонах Каменка, а также Ак-Мечеть – по улицам Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовой, Акъташ, Девлет-Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальной, Хвойной. В поселке Молодежное до 17 часов без водоснабжения жители улиц Крымская, Абрикосовая, Полевая, Грушевая, а также прилегающих улиц и переулков.
До 18.00 без воды из-за ремонта остаются и ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Желябова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Эскадронная, ул. Дзюбанова, ул. Спера, ул. Павленко, ул. Металлистов, ул. Крейзера, ул. Хацко, ул. Казанская, ул. Лексина, ул. Аллейная, ул. Металлистов, ул. Индустриальная, а также прилегающие улицы и переулки.
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Также до пяти часов вечера без воды останутся абоненты Керчи по улицам Орджоникидзе, Тенистой, Нестерова, Мира, Победы, Дейкало, Молодежной, Фабричной и в переулке Аршинцево.
В Феодосии до 16 часов из-за повреждения на сетях без воды улица Украинская, 53-67 и Подгорный переулок.
В алуштинском селе Приветное в первой половине дня ограничено водоснабжение улиц Мира, Керченской, Садовой, Чуба, Бондаренко, в поселке Ленино Ленинского района до 16 часов без воды улицы Мичурина, Гагарина, Садовая, Заводская.
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В Бахчисарае без воды до 16.00 в пятницу село Богатырь, а также до 15.00 городские улицы Гагарина, Крымская, Крупская.
В Джанкое отключения затронули жителей улиц Октябрьская (частично), ул. Симферопольская, ул. Свердлова (частично), ул. Элеваторная, ул. Проезжая (частично), ул. Интернациональная. Без ресурса остается и село Ульяновка. Здесь воды не будет до 16.00.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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