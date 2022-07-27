https://crimea.ria.ru/20220727/v-sevastopole-zaderzhali-pyanogo-voditelya-s-lipovym-udostovereniem-1123975906.html
В Севастополе задержали пьяного водителя с липовым удостоверением
В Севастополе задержали пьяного водителя с липовым удостоверением - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Севастополе задержали пьяного водителя с липовым удостоверением
Севастопольские полицейские задержали пьяного водителя с поддельным служебным удостоверением. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T17:21
2022-07-27T17:21
2022-07-27T17:21
севастополь
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали пьяного водителя с поддельным служебным удостоверением. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.Сообщение о подозрительном авто, которое двигается по трассе Ялта-Севастополь, поступило в полицию от неравнодушных жителей. Они сообщили, что водитель Mercedes совершает опасные маневры и может быть нетрезвым. Правоохранители отреагировали сразу.Несмотря на попытку избежать ответственности, водителя освидетельствовали. Результат подтвердил – мужчина пьян. Кроме того, в ходе проверки сотрудники ДПС выяснили, что предъявленное им служебное удостоверение имеет признаки подделки."Водитель был отстранен от управления и задержан, поддельное удостоверение изъято, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку", - подытожили в полиции Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20220727/pyanyy-voditel-v-sevastopole-sbil-peshekhoda-i-pytalsya-sbezhat-1123972657.html
https://crimea.ria.ru/20220723/pyanoe-dtp-v-sevastopole-dvoe-v-bolnitse-1123935655.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе задержали пьяного водителя с липовым удостоверением
В Севастополе задержали пьяного водителя Mercedes с поддельным удостоверением
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали пьяного водителя с поддельным служебным удостоверением. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Сообщение о подозрительном авто, которое двигается по трассе Ялта-Севастополь, поступило в полицию от неравнодушных жителей. Они сообщили, что водитель Mercedes совершает опасные маневры и может быть нетрезвым. Правоохранители отреагировали сразу.
"Полицейские разыскали указанный автомобиль и остановили для проверки. 45-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, имел явные признаки алкогольного опьянения. На законное требование автоинспектора о прохождении освидетельствования он ответил отказом и продемонстрировал служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа", - рассказали в ведомстве.
Несмотря на попытку избежать ответственности, водителя освидетельствовали. Результат подтвердил – мужчина пьян. Кроме того, в ходе проверки сотрудники ДПС выяснили, что предъявленное им служебное удостоверение имеет признаки подделки.
"Водитель был отстранен от управления и задержан, поддельное удостоверение изъято, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку", - подытожили в полиции Севастополя.