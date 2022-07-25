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Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
В Симферополе за год обновили 30 километров старых водопроводных сетей, что позволило снизить потерю воды на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-25T07:01
2022-07-24T12:54
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе за год обновили 30 километров старых водопроводных сетей, что позволило снизить потерю воды на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.На замену городских сетей водоснабжения, в соответствии с государственной программой, предусмотрено 2,4 млрд. Это - на два года. Помимо этого, есть республиканская программа, которая также предусматривает финансирование ряда работ."В этом году работы уже начаты, они также позволят снизить потери. В частности, на улице 51-Армии уже заканчиваются работы по перекладке водовода, за нами заходят дорожники на ремонт, это пример идеальной синхронизации. По Крыму нет ни одного подразделения, где в течение года не менялись бы трубы", - заверил он.Он уточнил, что в поиске скрытых утечек также задействована роботизированная передвижная лаборатория, которая позволяет с точностью до 10 см обнаружить место аварии на трубопроводах.
https://crimea.ria.ru/20211008/kogda-v-simferopole-zakonchat-remont-vodoprovodov--voda-kryma-1121081823.html
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось

"Вода Крыма": в Симферополе за год переложили 30 км сетей, снизив водопотерю на 10 %

07:01 25.07.2022
 
© Фото: pixabayСтарые трубы
Старые трубы
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе за год обновили 30 километров старых водопроводных сетей, что позволило снизить потерю воды на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Только в Симферополе 1200 км водопроводных сетей. За прошлый год мы переложили 30 км. Казалось бы, всего 30, но это дало нам экономию воды больше 10%. То есть мы стали на 10% воды больше подавать в Симферополь. Мы точечно выбираем проблемные участки и определяем их с таким расчетом, чтобы они давали максимальный результат. Идет от большего к меньшему, меняем сети на наиболее аварийных участках, серьезно снижая потери", - рассказал он.
На замену городских сетей водоснабжения, в соответствии с государственной программой, предусмотрено 2,4 млрд. Это - на два года. Помимо этого, есть республиканская программа, которая также предусматривает финансирование ряда работ.
"В этом году работы уже начаты, они также позволят снизить потери. В частности, на улице 51-Армии уже заканчиваются работы по перекладке водовода, за нами заходят дорожники на ремонт, это пример идеальной синхронизации. По Крыму нет ни одного подразделения, где в течение года не менялись бы трубы", - заверил он.
Он уточнил, что в поиске скрытых утечек также задействована роботизированная передвижная лаборатория, которая позволяет с точностью до 10 см обнаружить место аварии на трубопроводах.
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