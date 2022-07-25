https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html

Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось

Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось

В Симферополе за год обновили 30 километров старых водопроводных сетей, что позволило снизить потерю воды на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-25T07:01

2022-07-25T07:01

2022-07-24T12:54

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе за год обновили 30 километров старых водопроводных сетей, что позволило снизить потерю воды на 10%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.На замену городских сетей водоснабжения, в соответствии с государственной программой, предусмотрено 2,4 млрд. Это - на два года. Помимо этого, есть республиканская программа, которая также предусматривает финансирование ряда работ."В этом году работы уже начаты, они также позволят снизить потери. В частности, на улице 51-Армии уже заканчиваются работы по перекладке водовода, за нами заходят дорожники на ремонт, это пример идеальной синхронизации. По Крыму нет ни одного подразделения, где в течение года не менялись бы трубы", - заверил он.Он уточнил, что в поиске скрытых утечек также задействована роботизированная передвижная лаборатория, которая позволяет с точностью до 10 см обнаружить место аварии на трубопроводах.

https://crimea.ria.ru/20211008/kogda-v-simferopole-zakonchat-remont-vodoprovodov--voda-kryma-1121081823.html

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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя