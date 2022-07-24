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Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом
Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом
Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T13:18
2022-07-24T13:18
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, ВКС России высокоточным оружием нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве. Уничтожено более 50 человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.Также в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Работа штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, видео
Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
2022-07-24T13:18
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Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом

ВС РФ уничтожили украинскую авиационную технику на аэродроме в Кировоградской области

13:18 24.07.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", – сказал он на брифинге в воскресенье.
Кроме того, ВКС России высокоточным оружием нанесли удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве. Уничтожено более 50 человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.
Также в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Министерство обороны РФИгорь КонашенковСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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