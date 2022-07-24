https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-i-sevastopole-rastet-zabolevaemost-covid-19-svodka-za-sutki-1123943686.html
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки - РИА Новости Крым, 24.07.2022
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
В Республике Крым и Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее в обоих субъектах было выявлено 53 РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T14:51
2022-07-24T14:51
2022-07-24T14:51
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее в обоих субъектах было выявлено 53 случая.Как сообщили в Минздраве Крыма, в республике за прошедшие сутки коронавирусом заболели 62 человека. Госпитализированы восемь пациентов, выписаны с выздоровлением 22. Летальных случаев не зафиксировано.Всего с начала пандемии в РК выявлено 184 772 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 177 438 пациентов, умерли 5338.В Севастополе выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 18 человек, выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 58 пациентов. Смертельных исходов также не зафиксировано.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 407 человек, выздоровели 82 802.
https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
В Крыму и Севастополе выявили почти 100 новых случаев COVID-19, смертей не было
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее в обоих субъектах было выявлено 53 случая.
Как сообщили в Минздраве Крыма, в республике за прошедшие сутки коронавирусом заболели 62 человека. Госпитализированы восемь пациентов, выписаны с выздоровлением 22. Летальных случаев не зафиксировано.
Всего с начала пандемии в РК выявлено 184 772 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 177 438 пациентов, умерли 5338.
В Севастополе выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 18 человек, выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 58 пациентов. Смертельных исходов также не зафиксировано.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 407 человек, выздоровели 82 802.