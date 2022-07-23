https://crimea.ria.ru/20220723/dietolog-nazval-produkty-kotorye-pomogut-v-borbe-s-plokhim-kholesterinom-1123932824.html

Диетолог назвал продукты, которые помогут в борьбе с плохим холестерином

Диетолог назвал продукты, которые помогут в борьбе с плохим холестерином - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Диетолог назвал продукты, которые помогут в борьбе с плохим холестерином

Холестерин нужен организму для строительства клеток, для синтеза гормонов и выработки кислот в желчном пузыре. Как регулировать уровень "плохого" и "хорошего"... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-23T08:23

2022-07-23T08:23

2022-07-22T17:46

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Холестерин нужен организму для строительства клеток, для синтеза гормонов и выработки кислот в желчном пузыре. Как регулировать уровень "плохого" и "хорошего" холестерина в организме, что на это влияет и какие продукты употреблять, рассказала kp.ru врач-диетолог Людмила Денисенко.Врач-диетолог посоветовала добавить в рацион авокадо, чеснок и мелкую рыбу для понижения уровня холестерина. Так, авокадо разжижает кровь и снижает уровень глюкозы в крови, делится эксперт. Чеснок выводит "плохой" холестерин из организма, снижает риск возникновения тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний, так как предотвращает образование сгустков крови. Если необходимо нормализовать давление, достаточно съедать в день один зубчик чеснока, советует Людмила Денисенко. Малосоленые килька, скумбрия, сельдь также способствуют снижению уровня "плохого" холестерина. Помимо этого, мелкая морская рыба полезна для сосудов и мышцы сердца, так как повышает их эластичность. Врач рекомендует съедать порцию рыбы не реже трех раз в неделю.

https://crimea.ria.ru/20220524/stress-i-plokhaya-voda-chto-esche-kritichno-vliyaet-na-rabotu-serdtsa-1123317444.html

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