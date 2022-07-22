https://crimea.ria.ru/20220722/v-krymu-nakryli-gruppu-narkosbytchikov-1123926966.html

В Крыму накрыли группу наркосбытчиков

В Крыму накрыли группу наркосбытчиков - РИА Новости Крым, 22.07.2022

В Крыму накрыли группу наркосбытчиков

В Крыму жителя Симферополя обвиняют в организации и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T12:04

2022-07-22T12:04

2022-07-22T12:04

закон и право

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Симферополя обвиняют в организации и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.В августе 2021 года обвиняемый решил заняться преступным заработком в интернете и собрал для этого группу "единомышленников". Через полгода он приобрел крупную партию наркотиков, которую планировал продать на территории Бахчисарая и Симферополя.Преступную деятельность пресекли правоохранители. В настоящее время ведется расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы. Тем временем, уголовное дело в отношении организатора "предприятия" направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере.Ранее двух крымчан приговорили к 16 годам тюрьмы за попытку сбыта 3 кг наркотиков.

https://crimea.ria.ru/20220624/v-plenu-narkotikov-skolko-v-krymu-zavisimykh-lyudey-1123641728.html

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закон и право, крым, прокуратура республики крым