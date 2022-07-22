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В Крыму накрыли группу наркосбытчиков - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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В Крыму накрыли группу наркосбытчиков
В Крыму накрыли группу наркосбытчиков - РИА Новости Крым, 22.07.2022
В Крыму накрыли группу наркосбытчиков
В Крыму жителя Симферополя обвиняют в организации и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T12:04
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закон и право
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Симферополя обвиняют в организации и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.В августе 2021 года обвиняемый решил заняться преступным заработком в интернете и собрал для этого группу "единомышленников". Через полгода он приобрел крупную партию наркотиков, которую планировал продать на территории Бахчисарая и Симферополя.Преступную деятельность пресекли правоохранители. В настоящее время ведется расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы. Тем временем, уголовное дело в отношении организатора "предприятия" направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере.Ранее двух крымчан приговорили к 16 годам тюрьмы за попытку сбыта 3 кг наркотиков.
https://crimea.ria.ru/20220624/v-plenu-narkotikov-skolko-v-krymu-zavisimykh-lyudey-1123641728.html
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закон и право, крым, прокуратура республики крым
В Крыму накрыли группу наркосбытчиков

В Крыму будут судить организатора наркогруппы, действовавшей в Симферополе и Бахчисарае

12:04 22.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Симферополя обвиняют в организации и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
В августе 2021 года обвиняемый решил заняться преступным заработком в интернете и собрал для этого группу "единомышленников". Через полгода он приобрел крупную партию наркотиков, которую планировал продать на территории Бахчисарая и Симферополя.
"Злоумышленник организовал постоянный канал поставок наркотических средств на территорию региона, определил места их складирования и расфасовки на более мелкие партии, которые размещались в тайниках в соответствии с его указаниями", - говорится в сообщении.
Преступную деятельность пресекли правоохранители. В настоящее время ведется расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы. Тем временем, уголовное дело в отношении организатора "предприятия" направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере.
Ранее двух крымчан приговорили к 16 годам тюрьмы за попытку сбыта 3 кг наркотиков.
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