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Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки" - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки" - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"
Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T10:05
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
крым
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело."С учетом того, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, интересам государства не был нанесен фактический ущерб, а также наличием смягчающих обстоятельств Верховный суд Республики Крым назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, феодосия
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"

В Крыму сотрудник оборонного предприятия раскрыл гостайну и заплатит штраф

10:05 22.07.2022 (обновлено: 10:25 22.07.2022)
 
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ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что в сентябре 2018 года сотрудник одного из феодосийских предприятий в рамках выполнения государственного оборонного заказа по строительству малых ракетных кораблей передал составляющие гостайну материалы своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям", - сказано в сообщении
Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело.
"С учетом того, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, интересам государства не был нанесен фактический ущерб, а также наличием смягчающих обстоятельств Верховный суд Республики Крым назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияКрымФеодосия
 
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