https://crimea.ria.ru/20220722/sdal-gostaynu-v-krymu-vozbudili-delo-na-sotrudnika-oboronki-1123925557.html
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки" - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"
Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T10:05
2022-07-22T10:05
2022-07-22T10:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
крым
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_566e5694218d7f0118e99f908ef3a80c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело."С учетом того, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, интересам государства не был нанесен фактический ущерб, а также наличием смягчающих обстоятельств Верховный суд Республики Крым назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1286:964_1920x0_80_0_0_f49a2b8803d1821209660c8ebd66c6b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, феодосия
Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"
В Крыму сотрудник оборонного предприятия раскрыл гостайну и заплатит штраф
10:05 22.07.2022 (обновлено: 10:25 22.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что в сентябре 2018 года сотрудник одного из феодосийских предприятий в рамках выполнения государственного оборонного заказа по строительству малых ракетных кораблей передал составляющие гостайну материалы своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям", - сказано в сообщении
Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело.
"С учетом того, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, интересам государства не был нанесен фактический ущерб, а также наличием смягчающих обстоятельств Верховный суд Республики Крым назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ.