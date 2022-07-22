https://crimea.ria.ru/20220722/sdal-gostaynu-v-krymu-vozbudili-delo-na-sotrudnika-oboronki-1123925557.html

Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"

Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки" - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Сдал гостайну: в Крыму возбудили дело на сотрудника "оборонки"

Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T10:05

2022-07-22T10:05

2022-07-22T10:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

крым

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_566e5694218d7f0118e99f908ef3a80c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сотрудник одного из предприятий в Феодосии в рамках выполнения оборонного заказа передал подчиненному материалы, составляющие гостайну, и заплатит за это штраф, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело."С учетом того, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, интересам государства не был нанесен фактический ущерб, а также наличием смягчающих обстоятельств Верховный суд Республики Крым назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, феодосия