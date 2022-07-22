https://crimea.ria.ru/20220722/mriya-resort--spa-ustroit-vecherinki-i-art-performansy-v-vinnom-parke-1123927942.html

Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке

Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке

Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA анонсирует грандиозные вечеринки на закате с арт-перформансами, музыкальным сопровождением,... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T13:12

2022-07-22T13:12

2022-07-22T13:12

mriya resort &spa

крым

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA анонсирует грандиозные вечеринки на закате с арт-перформансами, музыкальным сопровождением, специальным меню от шеф-повара и подборкой лучших вин от сомелье.По их словам, "Sunset vibes" станет грандиозным продолжением вечеринок "WINEPARK sunset", где каждую субботу гости на закате могут насладиться незабываемым панорамным видом на море и виноградники в компании друзей и близких.3 августа гостей Винного парка ждет иммерсивный променад-дегустация "Легенда о песне". Это мероприятие отмечено наградой "Пальмовая ветвь" за создание нового формата гастроразвлечений на юге России:"Уникальный и новый для Крыма формат сочетает в себе театр, иммерсии и дегустации. На входе гостям выдадут наушники, а голос автора станет проводником сквозь время и пространство. Парк наполнится оживающими образами, вовлекая в таинственную историю любви. Вместе с храбрым юношей гости отправятся на границу миров, чтобы спасти его возлюбленную от древнего обряда. Помимо иммерсивного променада гости попробуют крымские вина с деликатесами: устрицы с винным соусом, подкопчённый ростбиф с инжиром, коллекцию сыров Винного парка, страчателлу с ягодами", - рассказывают в пресс-службе курорта.Еще одно мероприятие, которое нельзя пропустить, состоится 20 августа. Речь идет о театральной постановке "Отражения":"Величественные своды Винного парка, вовлекающая игра актеров и технологии, которые еще не видели. Гости станут участниками спектакля о поиске смысла, откровении и свободе. Театрализованная постановка развернется на 11 локациях, где артисты раскроют историю в ярких визуальных образах. Променад дополнят напитки и закуски от шеф- повара. Эногастрономия - одна из визитных карточек представления. Участники смогут изучить процесс грамотного подбора вина к определенному блюду", - обещают в Mriya Resort & SPA.Партнерский материал

https://crimea.ria.ru/20220422/mriya-resort--spa-priznan-luchshey-svadebnoy-ploschadkoy-na-yuge-rossii-1123020463.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, туризм в крыму