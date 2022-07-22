https://crimea.ria.ru/20220722/mriya-resort--spa-ustroit-vecherinki-i-art-performansy-v-vinnom-parke-1123927942.html
Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке
Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке
Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA анонсирует грандиозные вечеринки на закате с арт-перформансами, музыкальным сопровождением,... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:12
2022-07-22T13:12
2022-07-22T13:12
mriya resort &spa
крым
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA анонсирует грандиозные вечеринки на закате с арт-перформансами, музыкальным сопровождением, специальным меню от шеф-повара и подборкой лучших вин от сомелье.По их словам, "Sunset vibes" станет грандиозным продолжением вечеринок "WINEPARK sunset", где каждую субботу гости на закате могут насладиться незабываемым панорамным видом на море и виноградники в компании друзей и близких.3 августа гостей Винного парка ждет иммерсивный променад-дегустация "Легенда о песне". Это мероприятие отмечено наградой "Пальмовая ветвь" за создание нового формата гастроразвлечений на юге России:"Уникальный и новый для Крыма формат сочетает в себе театр, иммерсии и дегустации. На входе гостям выдадут наушники, а голос автора станет проводником сквозь время и пространство. Парк наполнится оживающими образами, вовлекая в таинственную историю любви. Вместе с храбрым юношей гости отправятся на границу миров, чтобы спасти его возлюбленную от древнего обряда. Помимо иммерсивного променада гости попробуют крымские вина с деликатесами: устрицы с винным соусом, подкопчённый ростбиф с инжиром, коллекцию сыров Винного парка, страчателлу с ягодами", - рассказывают в пресс-службе курорта.Еще одно мероприятие, которое нельзя пропустить, состоится 20 августа. Речь идет о театральной постановке "Отражения":"Величественные своды Винного парка, вовлекающая игра актеров и технологии, которые еще не видели. Гости станут участниками спектакля о поиске смысла, откровении и свободе. Театрализованная постановка развернется на 11 локациях, где артисты раскроют историю в ярких визуальных образах. Променад дополнят напитки и закуски от шеф- повара. Эногастрономия - одна из визитных карточек представления. Участники смогут изучить процесс грамотного подбора вина к определенному блюду", - обещают в Mriya Resort & SPA.Партнерский материал
https://crimea.ria.ru/20220422/mriya-resort--spa-priznan-luchshey-svadebnoy-ploschadkoy-na-yuge-rossii-1123020463.html
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mriya resort &spa, крым, туризм в крыму
Mriya Resort & SPA устроит вечеринки и арт-перформансы в Винном парке
Mriya Resort & SPA устраивает грандиозные вечеринки и арт-перформансы в Винном парке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA анонсирует грандиозные вечеринки на закате с арт-перформансами, музыкальным сопровождением, специальным меню от шеф-повара и подборкой лучших вин от сомелье.
"30 июля на кровле Винного парка состоится вечеринка "Sunset vibes" на высоте шести метров под лучами уходящего солнца. В программе мероприятия: выступление Jazz Police Band, специальный Dj-сет от Anamore и Ольги Швец, гриль-меню от шеф-повара, лучшие вина от сомелье и незабываемые эмоции. Дресс-код мероприятия - одежда белого, золотого или серебристого цвета. На закате гостей ждет живой вокал музыканта и композитора Sasha Naiman. Кульминацией вечера станет световой арт-перформанс", - уточняют организаторы.
По их словам, "Sunset vibes" станет грандиозным продолжением вечеринок "WINEPARK sunset", где каждую субботу гости на закате могут насладиться незабываемым панорамным видом на море и виноградники в компании друзей и близких.
3 августа гостей Винного парка ждет иммерсивный променад-дегустация "Легенда о песне". Это мероприятие отмечено наградой "Пальмовая ветвь" за создание нового формата гастроразвлечений на юге России:
"Уникальный и новый для Крыма формат сочетает в себе театр, иммерсии и дегустации. На входе гостям выдадут наушники, а голос автора станет проводником сквозь время и пространство. Парк наполнится оживающими образами, вовлекая в таинственную историю любви. Вместе с храбрым юношей гости отправятся на границу миров, чтобы спасти его возлюбленную от древнего обряда. Помимо иммерсивного променада гости попробуют крымские вина с деликатесами: устрицы с винным соусом, подкопчённый ростбиф с инжиром, коллекцию сыров Винного парка, страчателлу с ягодами", - рассказывают в пресс-службе курорта.
Еще одно мероприятие, которое нельзя пропустить, состоится 20 августа. Речь идет о театральной постановке "Отражения":
"Величественные своды Винного парка, вовлекающая игра актеров и технологии, которые еще не видели. Гости станут участниками спектакля о поиске смысла, откровении и свободе. Театрализованная постановка развернется на 11 локациях, где артисты раскроют историю в ярких визуальных образах. Променад дополнят напитки и закуски от шеф- повара. Эногастрономия - одна из визитных карточек представления. Участники смогут изучить процесс грамотного подбора вина к определенному блюду", - обещают в Mriya Resort & SPA.