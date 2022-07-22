https://crimea.ria.ru/20220722/kakoy-segodnya-prazdnik-22-iyulya-1123895580.html

Какой сегодня праздник: 22 июля

Какой сегодня праздник: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Какой сегодня праздник: 22 июля

В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 127 лет назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля - Всемирный день... РИА Новости Крым, 22.07.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В этот день родились Иван Охлобыстин, Мирей Матье и Павел Сухой. 127 лет назад во Франции состоялись первые автомобильные гонки. А еще 22 июля - Всемирный день мозга и Международный день бокса.Что празднуют в миреЕжегодно 22 июля отмечается учрежденный Всемирной федерацией неврологии Всемирный день мозга. В этот день проводят мероприятия с участием ведущих специалистов в области неврологии, оперирующих нейрохирургов, ученых, неврологов и невропатологов. Они делятся открытиями в области головного мозга за истекший год, обмениваются опытом и новыми методами лечения и профилактики заболеваний.С 2018 года 22 июля отмечается Международный день бокса. История контактного единоборства уходит корнями в глубокую древность. Считается, что кулачные бои были включены в программу античных Олимпийских игр в 688 году до н.э. Местом "второго рождения" бокса называют Англию XVIII века. После возрождения Олимпийских игр в 1920 году бокс вновь стал олимпийским видом спорта.Популярность бокса в мире растет с каждым годом. Существует не только классический бокс, но и его национальные разновидности, самые известные из них – тайландский "муай-тай" и бирманский кулачный "летхвей".Международный день находок также выпадает на 22 июля. Отметить его можно внеочередной генеральной уборкой - обязательно обнаружится что-нибудь интересное и забытое.В Америке незадолго до 22 июля прячут какую-то вещь от друзей или членов семьи. Когда владелец уже смирится с пропажей, она "неожиданно" возникнет перед его глазами. По традиции в этот момент необходимо громко воскликнуть "нашел", а организатор розыгрыша обязан немедленно поздравить с праздником.22 июля сторонники бодипозитива с удовольствием отмечают День толстяка и толстушки. Они точно знают, что хорошего человека должно быть не просто много, а очень много. Этот праздник носит неофициальный характер и распространен только в узких кругах. В этот день принято организовывать "лень-встречи" или флэшмобы, направленные на принятие своего тела таким, какое оно есть.Знаменательные событияВ 1795 году в Москве в имении графа Шереметева состоялось открытие театра-дворца "Останкино". Театру была отведена главенствующая роль в усадьбе, что прослеживалось во всем, от убранства комнат до организации дворового пространства.В настоящее время Останкино – единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, грим-уборные и часть механизмов машинного отделения. Театр дошел до нас в виде бального зала "воксала" и до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов.В 1984 году в Париже был дан старт первой в мире автомобильной гонке. Инициатором соревнования выступил главный редактор парижской газеты La Petite Journal Пьер Жиффар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности революционного для того времени транспорта – самодвижущегося экипажа. Участникам предстояло преодолеть 126-километровый маршрут от Парижа до Руана за 12 часов.Добраться до финиша посчастливилось только 17 авто. Самым быстрым по результатам заезда стал паромобиль маркиза Альбера Де Диона, развивший скорость в 22 км/ч. Но первый приз достался бензиновым автомобилям марок Peugeot и Panhard-Levassor. Они были признаны самыми надежными в эксплуатации.Кто родился22 июля 1895 родился выдающийся советский конструктор авиационной техники, один из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации в СССР Павел Сухой. Его разработки надолго опередили время. Сухого справедливо считают создателем реактивной и сверхзвуковой авиации.Под руководством авиастроителя было спроектировано свыше 50 оригинальных конструкций, самолетов, многие из которых отличались высокими летно-техническими и боевыми качествами, построено более 40 типов самолетов, большая часть которых выпускалась серийно и состояла на вооружении ВВС нашей страны.Знаменитая на весь мир французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года. В 1964 году Матье становится лауреатом авиньонского певческого конкурса "В моем доме поют". Через год мэрия Авиньона оплачивает участие певицы в телешоу "Игра в удачу". И удача действительно улыбнулась, девушка знакомится с известным импресарио Джонни Старком, ставшим впоследствии ее менеджером.В 1966 году Матье покорила один из престижнейших залов Франции "Олимпия". Ее первый диск разошелся миллионным тиражом – так пришла слава. В 1998 году она была награждена орденом Почетного легиона, также обладает и российскими наградами – орденом Дружбы и медалью "Доблесть и отвага".Советская и российская целительница, астролог Джуна Давиташвили родилась 22 июля 1949 года. В 1990 году она организовала в Москве Международную академию альтернативных наук. В июне 1994 стала вице-канцлером открытого интернационального университета в Коломбо. Она также являлась академиком Российской народной академии.Астролог запатентовала 13 изобретений в области медицины. Изобрела физиотерапевтический аппарат – биокорректор "Джуна-1", который предлагала использовать для лечения болезней в области кардиологии, урологии, гинекологии, педиатрии и других областях медицины.Российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий Иван Охлобыстин празднует свой 56-й день рождения. Актерским дебютом Охлобыстина стала картина "Нога" режиссера Никиты Тягунова; он получил приз за лучшую роль на фестивале "Молодость-91". Первый же его сценарий (к фильму "Урод", снятому Романом Качановым) номинировался на престижную премию "Зеленое яблоко, золотой листок". Первая полнометражная режиссерская работа Охлобыстина – "Арбитр" с саундтреком групп "Пикник" и "Оберманекен" – получила награду "Кинотавр" в номинации "Фильмы для избранных". По его сценарию сняты культовый фильм "ДМБ", комедия "Даун Хаус", картины "Параграф 78", "Дом Солнца" и многие другие.В 2005 году, после длительного перерыва, актер вновь начал активно сниматься. Наиболее известны картины с его участием "Пуля-дура" и историческая драма "Царь". С 2010 года Охлобыстин снимался в главной роли в комедийном телесериале "Интерны".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, в мире