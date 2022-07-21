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Шторм обрушился на Крым
Шторм обрушился на Крым - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Шторм обрушился на Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ливней и града. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T10:51
2022-07-21T10:51
2022-07-21T10:53
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ливней и града. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Спасатели предупреждают, что в период штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.МЧС Крыма рекомендует ограничить выход в горы и море, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ливней и града. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу, до конца дня 21 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м\с", - рассказали в ведомстве.
Спасатели предупреждают, что в период штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
МЧС Крыма рекомендует ограничить выход в горы и море, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.