https://crimea.ria.ru/20220721/shtorm-obrushilsya-na-krym-1123913856.html

Шторм обрушился на Крым

Шторм обрушился на Крым - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Шторм обрушился на Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ливней и града. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T10:51

2022-07-21T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ливней и града. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Спасатели предупреждают, что в период штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.МЧС Крыма рекомендует ограничить выход в горы и море, не находиться в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.

https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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