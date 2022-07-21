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Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия
Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия
Житель Керчи получил официальное предостережение за попытку атаковать компьютерные сети госпредприятий вредоносной программой, сообщает пресс-служба УФСБ России РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T17:21
2022-07-21T17:21
2022-07-21T17:39
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Житель Керчи получил официальное предостережение за попытку атаковать компьютерные сети госпредприятий вредоносной программой, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, компьютерную программу для несанкционированного уничтожения, блокировки, модификации и копирования информации, керчанин купил через интернет еще в апреле. Он сохранил ее на флеш-носителе и планировал с ее помощью "зарабатывать" деньги:Благодаря вмешательству сотрудников ФСБ воспользоваться программой керчанин не успел, поэтому пока получил только официальное предостережения о недопустимости таких действий."В целях предупреждения возможного совершения последующих умышленных действий против безопасности России, жителю Керчи объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК России", - сказано в релизе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество
Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия
Крымчанин ради наживы планировал атаковать вредоносным ПО компьютеры госпредприятий
17:21 21.07.2022 (обновлено: 17:39 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Житель Керчи получил официальное предостережение за попытку атаковать компьютерные сети госпредприятий вредоносной программой, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, компьютерную программу для несанкционированного уничтожения, блокировки, модификации и копирования информации, керчанин купил через интернет еще в апреле. Он сохранил ее на флеш-носителе и планировал с ее помощью "зарабатывать" деньги:
"В ходе опроса гражданин подтвердил свои намерения получить несанкционированный удаленный доступ к компьютерам государственных предприятий и учреждений путем скрытого внедрения вредоносного программного обеспечения. Целью противоправной деятельности являлась получение материальной выгоды", - сообщили в УФСБ.
Благодаря вмешательству сотрудников ФСБ воспользоваться программой керчанин не успел, поэтому пока получил только официальное предостережения о недопустимости таких действий.
"В целях предупреждения возможного совершения последующих умышленных действий против безопасности России, жителю Керчи объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК России", - сказано в релизе.