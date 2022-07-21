https://crimea.ria.ru/20220721/krymchanin-planiroval-ustraivat-kompyuternye-ataki-na-seti-gospredpriyatiy-1123920325.html

Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия

Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия

Житель Керчи получил официальное предостережение за попытку атаковать компьютерные сети госпредприятий вредоносной программой, сообщает пресс-служба УФСБ России РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T17:21

2022-07-21T17:21

2022-07-21T17:39

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Житель Керчи получил официальное предостережение за попытку атаковать компьютерные сети госпредприятий вредоносной программой, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, компьютерную программу для несанкционированного уничтожения, блокировки, модификации и копирования информации, керчанин купил через интернет еще в апреле. Он сохранил ее на флеш-носителе и планировал с ее помощью "зарабатывать" деньги:Благодаря вмешательству сотрудников ФСБ воспользоваться программой керчанин не успел, поэтому пока получил только официальное предостережения о недопустимости таких действий."В целях предупреждения возможного совершения последующих умышленных действий против безопасности России, жителю Керчи объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК России", - сказано в релизе.

https://crimea.ria.ru/20220210/k-massovomu-minirovaniyu-obektov-v-rf-prichasten-student-iz-kieva--fsb-1122324087.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество