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Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса
Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса – Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T21:23
2022-07-21T21:23
2022-07-21T21:02
рамзан кадыров
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса – Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По словам Кадырова, имена львятам подбирали так, чтобы они звучали громко, актуально и красиво:Он приложил к посту видео и предложил подписчикам интерактив:"Попробуйте угадать, кто из пушистиков Марип? Подсказка: это самый опасный зверюга из всех троих", - написал он.
https://crimea.ria.ru/20220613/kadyrovu-podarili-spasennogo-s-azovstali-pitbulya--video-1123527623.html
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рамзан кадыров, общество
Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса
Львята Кадырова получили имена в честь Донецка, Луганска и Мариуполя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса – Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, имена львятам подбирали так, чтобы они звучали громко, актуально и красиво:
"Учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят: Донни – в честь ДОНецка, Ганс - в честь ЛуГАНСка, Марип - в честь МАРИуПоля", - сообщил глава Чеченской республики.
Он приложил к посту видео и предложил подписчикам интерактив:
"Попробуйте угадать, кто из пушистиков Марип? Подсказка: это самый опасный зверюга из всех троих", - написал он.