https://crimea.ria.ru/20220721/kadyrov-nazval-lyubimykh-lvyat-albinosov-v-chest-gorodov-donbassa-1123921668.html

Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса

Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса – Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T21:23

2022-07-21T21:23

2022-07-21T21:02

рамзан кадыров

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса – Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По словам Кадырова, имена львятам подбирали так, чтобы они звучали громко, актуально и красиво:Он приложил к посту видео и предложил подписчикам интерактив:"Попробуйте угадать, кто из пушистиков Марип? Подсказка: это самый опасный зверюга из всех троих", - написал он.

https://crimea.ria.ru/20220613/kadyrovu-podarili-spasennogo-s-azovstali-pitbulya--video-1123527623.html

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2022

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рамзан кадыров, общество