https://crimea.ria.ru/20220721/izbil-vazoy-i-ograbil-pensionerku-v-krymu-osudyat-zhitelya-tatarstana-1123912635.html

Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана

Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана

Прокуратура Крыма утвердила обвинение уроженцу Татарстана за разбойное нападение на пенсионерку в Симферополе, дело передано в суд. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T09:44

2022-07-21T09:44

2022-07-21T09:45

крым

происшествия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинение уроженцу Татарстана за разбойное нападение на пенсионерку в Симферополе, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2022 года. Обвиняемый проводил ремонтно-монтажные работы по установке металлопластиковых окон у пенсионерки по ул. Набережная имени 60-летия СССР в Симферополе. По данным прокуратуры, мужчина знал, что женщина хранит дома деньги, в том числе накопленные с пенсии. Под предлогом проведения профилактических работ, он зашел в квартиру, где избил хозяйку жилища и ограбил.В тот же день 28-летний уроженец Республики Татарстан был задержан правоохранителями, в содеянном он признался.Ему грозит срок по статье за разбой. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее прокуратура вынесла обвинение крымчанину, который убил своего брата в ходе ссоры.

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https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-zabil-do-smerti-zhenu-i-raschlenil-ee--delo-napravleno-v-sud-1123825956.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, прокуратура республики крым