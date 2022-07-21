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Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана
Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана
Прокуратура Крыма утвердила обвинение уроженцу Татарстана за разбойное нападение на пенсионерку в Симферополе, дело передано в суд. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T09:44
2022-07-21T09:44
2022-07-21T09:45
крым
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинение уроженцу Татарстана за разбойное нападение на пенсионерку в Симферополе, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2022 года. Обвиняемый проводил ремонтно-монтажные работы по установке металлопластиковых окон у пенсионерки по ул. Набережная имени 60-летия СССР в Симферополе. По данным прокуратуры, мужчина знал, что женщина хранит дома деньги, в том числе накопленные с пенсии. Под предлогом проведения профилактических работ, он зашел в квартиру, где избил хозяйку жилища и ограбил.В тот же день 28-летний уроженец Республики Татарстан был задержан правоохранителями, в содеянном он признался.Ему грозит срок по статье за разбой. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее прокуратура вынесла обвинение крымчанину, который убил своего брата в ходе ссоры.
https://crimea.ria.ru/20220616/v-krymu-osuzhden-rossiyanin-za-zhestokoe-ubiystvo-po-naymu-1123560945.html
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крым, происшествия, прокуратура республики крым
Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана
Прокуратура РК вынесла обвинение уроженцу Татарстана за разбойное нападение на пенсионерку
09:44 21.07.2022 (обновлено: 09:45 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма утвердила обвинение уроженцу Татарстана за разбойное нападение на пенсионерку в Симферополе, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2022 года. Обвиняемый проводил ремонтно-монтажные работы по установке металлопластиковых окон у пенсионерки по ул. Набережная имени 60-летия СССР в Симферополе.
По данным прокуратуры, мужчина знал, что женщина хранит дома деньги, в том числе накопленные с пенсии. Под предлогом проведения профилактических работ, он зашел в квартиру, где избил хозяйку жилища и ограбил.
"Обвиняемый избил потерпевшую вазой, которая находилась в квартире, причинив черепно-мозговую травму. Женщина оказала сопротивлением злоумышленнику, оттолкнув его и несколько раз ударив, после чего выбежала из квартиры. Оставшийся в квартире молодой человек похитил имущество потерпевшей на сумму 6 тысяч рублей", – сообщили в ведомстве.
В тот же день 28-летний уроженец Республики Татарстан был задержан правоохранителями, в содеянном он признался.
Ему грозит срок по статье за разбой. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее прокуратура вынесла обвинение крымчанину, который убил своего брата
в ходе ссоры.