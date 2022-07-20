https://crimea.ria.ru/20220720/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1123903601.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 560 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T10:14

2022-07-20T10:14

2022-07-20T10:15

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 560 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным ведомства, жертвами пандемии в регионе стали 5335 человек.В Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 63 пациента, из них 30 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 301 человек, выздоровели - 82 740.

https://crimea.ria.ru/20220718/ospa-obezyan--skolko-zabolevshikh-v-rossii-i-v-mire-1123879416.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь