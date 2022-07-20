https://crimea.ria.ru/20220720/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1123903601.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 560 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T10:14
2022-07-20T10:14
2022-07-20T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 560 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным ведомства, жертвами пандемии в регионе стали 5335 человек.В Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 63 пациента, из них 30 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 301 человек, выздоровели - 82 740.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявлено 54 новых случая COVID-19, умер один человек
10:14 20.07.2022 (обновлено: 10:15 20.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 560 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 212 человек. Количество выздоровевших за сутки 35 человек, за весь период – 177 302", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертвами пандемии в регионе стали 5335 человек.
В Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны девять. На данный момент в больницах находится 63 пациента, из них 30 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
Всего с начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 85 301 человек, выздоровели - 82 740.