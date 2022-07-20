https://crimea.ria.ru/20220720/kakoy-segodnya-prazdnik-20-iyulya-1123895950.html

Какой сегодня праздник: 20 июля

Какой сегодня праздник: 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Какой сегодня праздник: 20 июля

Любители самого интеллектуального вида спорта отмечают Международный день шахмат, а сладкоежки - Международный день торта. В этот день в России была введена... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Любители самого интеллектуального вида спорта отмечают Международный день шахмат, а сладкоежки - Международный день торта. В этот день в России была введена государственная монополия на продажу алкоголя, а в Москве открыт для всеобщего обозрения историко-архитектурный ансамбль Кремля. Также 20 июля родились знаменитый гитарист-виртуоз Карлос Сантана, "Сойер" из "Оставшихся в живых" Джош Холловэй и российский актер и телеведущий Борис Корчевников.Что празднуют в миреС 1966 года во всем мире 20 июля отмечается Международный день шахмат. Название игры происходит из персидского языка, в переводе с которого "шах мат" означает "властитель умер". Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. Попав в соседние с Индией страны, чатуранга претерпела ряд изменений. Европейские игроки также продолжили модификацию игры, в результате к XV веку сложились правила, которые сегодня известны как классические. На Руси шахматы появились примерно в IX-X веках. Ежегодно 20 июля под эгидой Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования. Сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира.Также 20 июля отмечается Международный день торта. Необычный праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Он проходит под девизом "Я приду к тебе с тортом". В этот день проводятся выставки самых необычных тортов, ярмарка кулинаров, аукционы авторских арт-фартуков, соревнования кондитеров, музыкально-кондитерское шоу, мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению и украшению тортов.Жители Колумбии 20 июля празднуют День независимости. Территория Колумбии находилась под властью Испании с XVI века, с 1718 года она входила в вице-королевство Новая Гранада в составе испанских владений. 20 июля 1810 года креолы Новой Гранады изгнали вице-короля. Окончательно независимость была завоевана в 1819 году. Республикой Колумбия стала называться только в 1886 году.Знаменательные событияВ 1893 году в Российской империи было принято решение о введении "казенной продажи питей", то есть винной монополии. До этого государственная монополия на винную продукцию в России вводилась трижды – при Иване III в 1474 году, государе Алексее Михайловиче в 1652 году и Петре I в 1696 году. В результате так называемый "питейный доход" стал одним из важнейших источников для российского бюджета и в 1913 году составил 26% российской казны. Одной из целей монополии было отстранение от торговли спиртным людей, которые, преследуя свои частные интересы, спаивали народ.В 1917 году зарегистрирована торговая марка BMW. Первоначально фирма производила авиационные двигатели. В 1923 году выпущен первый мотоцикл. Производство автомобилей BMW началось в 1928 году, после покупки автомобильного завода. На сегодняшний день оборот концерна превышает 100 млрд евро в год, а ежегодная чистая прибыль составляет 5 млрд евро.В 1936 году в рамках подписанной Конвенции Монтре Турция официально восстановила контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.В 1941 году в ходе обороны Брестской крепости от наступающих сил вермахта один из последних защитников гарнизона Федор Рябов написал на казарменной стене в районе Белостокских ворот – "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Надпись была сделана через месяц после начала войны, когда немцы уже ворвались в Смоленск. После войны часть стены с надписью была перевезена из Бреста в Москву, войдя в состав экспозиции Центрального музея Вооруженных сил. Найденный фрагмент стены с надписью стал одним из ярчайших символов героизма, мужества и стойкости духа советских солдат в борьбе с врагом.В 1944 году состоялось неудачное покушение на Адольфа Гитлера. Заговор против вождя Третьего рейха организовала группа офицеров вермахта с целью государственного переворота и свержения нацистского правительства. Гитлера пытались уничтожить взрывом спрятанной в портфель бомбы во время совещания в Растенбурге (Восточная Пруссия). В результате взрыва из 24 человек, присутствовавших на совещании, четверо погибли, в том числе два генерала и полковник.Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, был контужен и временно оглох, правая рука была временно парализована. Следствием неудачи заговора стали казнь большинства его участников и репрессии против других участников немецкого Сопротивления.В 1955 году открыт для всеобщего обозрения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля. После переезда советского правительства весной 1918 года из Петрограда в Москву Кремль был закрыт для посещений.В 1969 году космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Первым человеком, ступившим на Луну, стал командир экипажа Нил Армстронг. Через 15 минут к нему присоединился пилот Базз Олдрин. Выход астронавтов на лунную поверхность продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.Кто родилсяВ 1304 году родился итальянский поэт Франческо Петрарка – глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса. Петрарка все свое время отдавал изучению античной культуры, разыскивал, расшифровывал, переводил, истолковывал рукописи авторов Древнего Рима, сам блистательно писал поэмы по-латыни. Основным поэтическим жанром книги Петрарки является сонет – стихотворение из 14 строк с определенным порядком рифмовки.В 1907 году родился один из самых известных советских разведчиков и диверсантов Павел Судоплатов. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял Четвертое управление НКВД, участвовал в организации минирования стратегических объектов в период обороны Москвы, диверсионной деятельности против немецких войск на Кавказе, стратегических радиоигр с немецкой разведкой.Судоплатов непосредственно руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия Медведева, который являлся базой для легендарного разведчика Николая Кузнецова, возглавлял отдел, обрабатывавший информацию о разработке атомной бомбы в США. Судоплатов ликвидировал руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, а также организовал убийство бывшего председателя Реввоенсовета СССР Льва Троцкого.В 1927 году родилась Людмила Алексеева – советская диссидентка и российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, один из основателей Московской Хельсинкской группы. С 1977 по 1993 годы жила с семьей в США. С 2002 года являлась членом Комиссии по правам человека при президенте России.Свой 81-й день рождения отмечает советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Работала в Театре имени Вахтангова, на киностудии "Ленфильм", в Ленинградском театре драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр), Центральном театре Советской Армии. Популярность Чурсиной принесла роль казачки Дарьи в картине "Донская повесть" (1964). Самые известные кинороли актриса сыграла в фильмах "Журавушка", "Два билета на дневной сеанс", "Угрюм-река", "Виринея", "Гонка с преследованиями" и других.В 1947 году на свет появился один из величайших гитаристов современности Карлос Сантана. Он родился в мексиканском штате Халиско. Отец работал профессиональным музыкантом в жанре мариачи, а мать занималась домом и воспитывала Карлоса и его младшего брата Хорхе. С 5-летнего возраста Карлос под руководством родителя учился играть на скрипке, а к 8 годам освоил некоторые мелодии на гитаре и начал участвовать в народных мексиканских праздниках и самодеятельных концертах.В конце 50-х Сантана перебрался в США, а в 1966 году создал группу Santana Blues Band. Отличаясь оригинальным сочетанием латиноамериканского рока, джаза, блюза и народных африканских напевов, коллектив закрепился на сцене ведущего клуба Сан-Франциско, а в 1969 году триумфально выступил на знаменитом музыкальном фестивале в Вудстоке. Дебютный альбом группы разошелся тиражом более миллиона экземпляров. После этого началось стремительное восхождение гитариста-виртуоза к всемирной славе.Сантана – лауреат многочисленных премий "Грэмми". За время творческой карьеры продано более 40 миллионов экземпляров его альбомов. Он выступил перед более чем 20-миллионной аудиторией и стал по истине величиной мирового масштаба. Карлосу присуждалось множество наград, различные журналы неоднократно присваивали ему титул "лучшего гитариста", а песни в его исполнении подолгу задерживались на вершинах хит-парадов.53 года исполняется американскому актеру Джошу Холловэю – звезде культового телесериала "Остаться в живых". Холловэй сыграл мошенника и библиофила Сойера – по опросам, самого популярного у зрителей персонажа. С 1 октября 2004 года Джош Холлоуэй женат на давней подругe, индонезийке Йессике Кумале. Предложение ей он сделал по окончании съемок "Остаться в живых" на Гавайях. 9 апреля 2009 года у Джоша родилась дочь Ява Кумала, а в феврале 2014 года родился сын Хантер Ли.В 1982 году родился российский телеведущий, журналист и актер Борис Корчевников. Он окончил факультет журналистики МГУ, также учился по сценической речи и мастерству диктора. Карьера Корчевникова на телевидении началась с должности ведущего и репортера в программе для детей "Там-там новости".С 2001 года работал корреспондентом службы информации телеканала НТВ, затем перешел на телеканал СТС. Корчевников – автор и ведущий ряда знаковых документальных и телевизионных проектов, среди которых "История российского шоу-бизнеса", "Концлагеря. Дорога в ад", "Хочу верить!", "История российского юмора", "Не верю!" и других.Был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", проекта "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Борис снялся в нескольких кинофильмах и телесериалах. Самая известная его роль – суворовец Синицын в сериале "Кадетство" (2006-2007).

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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