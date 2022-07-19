https://crimea.ria.ru/20220719/vsu-atakovali-selo-v-bryanskoy-oblasti-1123890828.html

ВСУ атаковали село в Брянской области

ВСУ атаковали село в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022

ВСУ атаковали село в Брянской области

Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T10:55

2022-07-19T10:55

2022-07-19T11:45

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

российская федерация (россия, рф)

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги", - написал он.На месте происшествия работают оперативные службы.Несколькими днями ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле 29 артиллерийскими снарядами приграничного села Зерново, в результате этого происшествия также обошлось без пострадавших.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220718/raketnyy-obstrel-vsu-kakhovskoy-ges-chto-izvestno-1123886573.html

https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html

российская федерация (россия, рф)

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, российская федерация (россия, рф), брянская область