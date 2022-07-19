Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали село в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220719/vsu-atakovali-selo-v-bryanskoy-oblasti-1123890828.html
ВСУ атаковали село в Брянской области
ВСУ атаковали село в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
ВСУ атаковали село в Брянской области
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T10:55
2022-07-19T11:45
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
российская федерация (россия, рф)
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890804_0:641:960:1181_1920x0_80_0_0_790e9305a43855dcc44805730eae5ea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги", - написал он.На месте происшествия работают оперативные службы.Несколькими днями ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле 29 артиллерийскими снарядами приграничного села Зерново, в результате этого происшествия также обошлось без пострадавших.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220718/raketnyy-obstrel-vsu-kakhovskoy-ges-chto-izvestno-1123886573.html
https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html
российская федерация (россия, рф)
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890804_0:551:960:1271_1920x0_80_0_0_53d69546cd5f42317c0a6441b5c45cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), происшествия, российская федерация (россия, рф), брянская область
ВСУ атаковали село в Брянской области

Губернатор Брянской области: село Новые Юрковичи попало под обстрел со стороны Украины

10:55 19.07.2022 (обновлено: 11:45 19.07.2022)
 
© Telegram Александр БогомазВ результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
В результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги", - написал он.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 19:34
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
На месте происшествия работают оперативные службы.
Несколькими днями ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле 29 артиллерийскими снарядами приграничного села Зерново, в результате этого происшествия также обошлось без пострадавших.
Министр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО 766 УПТК
Вчера, 09:14
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Брянская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
13:27В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
13:19США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова
13:11ВСУ принудительно мобилизуют жителей Артемовска и Дзержинска
13:11Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
13:05Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост
12:47Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия
12:42В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей
12:21В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*
12:10В России появится федеральный реестр долгостроев
11:53Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19
11:50В МИД назвали условия сохранения продовольственной безопасности в мире
11:43Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
11:30Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
11:22Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами
10:55ВСУ атаковали село в Брянской области
10:44COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
10:38Часть Симферополя на день останется без света
10:18В Крыму экстренно эвакуируют суды
10:07Умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка – СМИ
Лента новостейМолния