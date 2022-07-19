https://crimea.ria.ru/20220719/vsu-atakovali-selo-v-bryanskoy-oblasti-1123890828.html
ВСУ атаковали село в Брянской области
ВСУ атаковали село в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
ВСУ атаковали село в Брянской области
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T10:55
2022-07-19T10:55
2022-07-19T11:45
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
российская федерация (россия, рф)
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги", - написал он.На месте происшествия работают оперативные службы.Несколькими днями ранее губернатор Брянской области сообщил об обстреле 29 артиллерийскими снарядами приграничного села Зерново, в результате этого происшествия также обошлось без пострадавших.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220718/raketnyy-obstrel-vsu-kakhovskoy-ges-chto-izvestno-1123886573.html
https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, российская федерация (россия, рф), брянская область
ВСУ атаковали село в Брянской области
Губернатор Брянской области: село Новые Юрковичи попало под обстрел со стороны Украины
10:55 19.07.2022 (обновлено: 11:45 19.07.2022)