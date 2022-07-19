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НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана
НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана - РИА Новости Крым, 19.07.2022
НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана
Если бы Россия не остановила НАТО на Украине, альянс мог бы развязать войну с РФ под предлогом Крыма. Об этом во вторник в ходе переговоров с президентом РФ... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T22:07
2022-07-19T22:24
в мире
специальная военная операция рф на украине
нато
иран
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Если бы Россия не остановила НАТО на Украине, альянс мог бы развязать войну с РФ под предлогом Крыма. Об этом во вторник в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, пишет РИА Новости.Во вторник Путин прибыл в Тегеран с однодневным визитом. Лидеры России и Турции обсудили вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна. Позже началась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции.В марте Владимир Путин заявил, что специальная военная операция российских войск на Украине сорвала планы Киева по наступлению на народные республики Донбасса, а также на Крым. По его словам, в Киеве не только готовились к агрессии против Донбасса и России, но и по сути вели ее. Президент обозначил, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220316/napadenie-ukrainy-na-donbass-i-krym-bylo-voprosom-vremeni--putin-1122689613.html
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в мире, специальная военная операция рф на украине, нато, иран, крым
НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана

Лидер Ирана: если бы не спецоперация РФ на Украине, НАТО развязала бы войну из-за Крыма

22:07 19.07.2022 (обновлено: 22:24 19.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкДоставка боеприпасов в зону спецоперации
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Если бы Россия не остановила НАТО на Украине, альянс мог бы развязать войну с РФ под предлогом Крыма. Об этом во вторник в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, пишет РИА Новости.
Во вторник Путин прибыл в Тегеран с однодневным визитом. Лидеры России и Турции обсудили вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна. Позже началась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции.
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Нападение Украины на Донбасс и Крым было вопросом времени – Путин
"Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма", - приводит агентство Fars слова Хаменеи.
В марте Владимир Путин заявил, что специальная военная операция российских войск на Украине сорвала планы Киева по наступлению на народные республики Донбасса, а также на Крым. По его словам, в Киеве не только готовились к агрессии против Донбасса и России, но и по сути вели ее. Президент обозначил, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.
Корабли Черноморского флота
21:11
Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
В миреСпециальная военная операция РФ на УкраинеНАТОИранКрым
 
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