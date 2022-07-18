Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
В Крыму и Севастополе за сутки 79 новых случаев COVID-19
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 467 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 198 человек. Выздоровели за сутки 39 человека, за весь период – 177 224", — говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, сообщает городское правительство.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы два человека. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 66 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 277 человек, выздоровели 82 717.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 57 новых случаев заражения.
15 июля, 20:38Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян