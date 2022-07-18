https://crimea.ria.ru/20220718/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-snova-rost-zabolevaemosti-1123877390.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости

Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости

На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 467 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T10:43

2022-07-18T10:43

2022-07-18T10:43

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 467 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, сообщает городское правительство.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 277 человек, выздоровели 82 717.Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 57 новых случаев заражения.

https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым