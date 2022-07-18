Рейтинг@Mail.ru
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220718/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-snova-rost-zabolevaemosti-1123877390.html
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 467 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T10:43
2022-07-18T10:43
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/13/1121183606_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93f6e8998c89ec787df1c3b4d4f9d6ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 467 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, сообщает городское правительство.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 277 человек, выздоровели 82 717.Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 57 новых случаев заражения.
https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/13/1121183606_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_789dedee22c229801dc2bbe94e487dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости

В Крыму и Севастополе за сутки 79 новых случаев COVID-19

10:43 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет.
В Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет. - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 467 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 198 человек. Выздоровели за сутки 39 человека, за весь период – 177 224", — говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрирован 31 новый случай заболевания. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, сообщает городское правительство.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы два человека. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 66 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 277 человек, выздоровели 82 717.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 57 новых случаев заражения.
Медицинский работник у входа в коридор заразной зоны лечебного отделения - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:38
Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Российские военные уничтожили более 200 боевиков иностранного легиона
12:56В России за неделю на треть выросла статистика по COVID-19
12:41Врачи есть, лекарств нет: Пенза поможет запорожским городам
12:37В Крыму создадут патриотический авиационный центр – Минэкономики
12:34Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк
12:09Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
12:03Прокуратура накрыла тайное интернет-казино в Евпатории
12:02Пензенская область взяла шефство над запорожским городом Пологи
11:55Оспа обезьян – сколько заболевших в России и в мире
11:50Заблудился и чуть не замерз: в горах Крыма ночью спасли туриста
11:39Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте
11:31В парламенте Германии призывают Европу готовиться к роспуску НАТО
11:02Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса
10:51Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
10:43Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
10:40ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн
10:00Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ
09:14Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
09:11Ночной ураган в Ялте: движение троллейбусов парализовано
08:55В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов
Лента новостейМолния