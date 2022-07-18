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ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн
ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн - РИА Новости Крым, 18.07.2022
ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн
Сотрудница Госкомрегистра РК подозревается в незаконном отчуждении земельного участка в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму. РИА Новости Крым, 18.07.2022
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница Госкомрегистра РК подозревается в незаконном отчуждении земельного участка в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму.По данным УФСБ, находясь в должности главного консультанта отдела регистрации прав на земельные участки, в ноябре 2017 года подозреваемая незаконно зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 16,5 га, подлежащий включению в Реестр имущества РК, что повлекло незаконное его отчуждение:Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн

Сотрудница Госкомрегистра подозревается в превышении служебных полномочий

10:40 18.07.2022 (обновлено: 13:13 18.07.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница Госкомрегистра РК подозревается в незаконном отчуждении земельного участка в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму.
По данным УФСБ, находясь в должности главного консультанта отдела регистрации прав на земельные участки, в ноябре 2017 года подозреваемая незаконно зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 16,5 га, подлежащий включению в Реестр имущества РК, что повлекло незаконное его отчуждение:

"Действия женщины причинили значительный материальный ущерб Республике Крым в размере порядка 40 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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