https://crimea.ria.ru/20220718/fsb-gosregistrator-nezakonno-otdala-zemlyu-v-krymu-na-40-mln-1123877258.html

ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн

ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн - РИА Новости Крым, 18.07.2022

ФСБ: госрегистратор незаконно отдала землю в Крыму на 40 млн

Сотрудница Госкомрегистра РК подозревается в незаконном отчуждении земельного участка в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T10:40

2022-07-18T10:40

2022-07-18T13:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Сотрудница Госкомрегистра РК подозревается в незаконном отчуждении земельного участка в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму.По данным УФСБ, находясь в должности главного консультанта отдела регистрации прав на земельные участки, в ноябре 2017 года подозреваемая незаконно зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 16,5 га, подлежащий включению в Реестр имущества РК, что повлекло незаконное его отчуждение:Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия