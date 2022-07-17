https://crimea.ria.ru/20220717/v-sevastopole-otkrylas-shkola-rekonstruktorov-dlya-detey--1123868792.html
В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей
В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей - РИА Новости Крым, 17.07.2022
В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей
В Севастополе открылась первая смена Школы реконструкторов "Бивуак" для детей и молодежи, на первом уроке перевоплощения ребят в образы защитников города-героя... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T09:32
2022-07-17T09:32
2022-07-17T09:32
севастополь
крым
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе открылась первая смена Школы реконструкторов "Бивуак" для детей и молодежи, на первом уроке перевоплощения ребят в образы защитников города-героя разных эпох побывал корреспондент РИА Новости Крым.Лагерь разбит на одной из территорий Музея обороны Севастополя — Малаховом кургане. Здесь проходят уроки живой истории.Нескучные лекции с презентацией артефактов, строевая подготовка, обучение барабанщиков и занятия по поисковой работе. Все – с опытными инструкторами, организующими самые яркие военно-исторические реконструкции, которыми славится Севастополь.По словам соавтора проекта, руководителя Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Ильи Давыдова, главная цель – заинтересовать и привлечь в свои ряды юных реконструкторов.Сегодня обе славные исторические эпохи города-героя – в программе.Пока одни ребята в брезентовых бушлатах моряков Черноморского флота середины XIХ века воплощаются в образы защитников времен Крымской войны и слушают истории от "бывалого солдата" Евгения Батманова — реконструктора с 20-летним стажем, другие знакомятся с артефактами периода Второй обороны Севастополя.Каждый экспонат с историей. Есть личные вещи, предметы быта, снаряжения и вооружения, рассказывает соавтор проекта, руководитель СРОО "Патриот", поисковик Анатолий Кромин."Это нужно, чтобы мы могли давать возможность не просто слушать лекцию — зрительная память гораздо сильнее", — объясняет он.Все эти вещи найдены в окрестностях Севастополя. Уже на следующий день юные рекруты отправятся по некоторым таким местам. Пройдут по маршруту от села Черноречье по северным скатам горы Гасфорта, поднимутся по позициям бойцов 7-й бригады морской пехоты и узнают больше о Балаклавском и Чернореченском сражениях.Проект реализуется по гранту Росмолодежи Севастопольской региональной общественной организацией сохранения исторического наследия "Гренадер" и СРОО "Патриот" при поддержке Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Участие в занятиях школы реконструкторов "Бивуак" бесплатные.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, общество
В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей
В Севастополе стартовала первая смена школы реконструкторов для детей и молодежи "Бивуак"
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе открылась первая смена Школы реконструкторов "Бивуак" для детей и молодежи, на первом уроке перевоплощения ребят в образы защитников города-героя разных эпох побывал корреспондент РИА Новости Крым.
Лагерь разбит на одной из территорий Музея обороны Севастополя — Малаховом кургане. Здесь проходят уроки живой истории.
Нескучные лекции с презентацией артефактов, строевая подготовка, обучение барабанщиков и занятия по поисковой работе. Все – с опытными инструкторами, организующими самые яркие военно-исторические реконструкции, которыми славится Севастополь.
По словам соавтора проекта, руководителя Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Ильи Давыдова, главная цель – заинтересовать и привлечь в свои ряды юных реконструкторов.
"Мало молодой крови приходит, и таким образом мы хотим привлечь в свои ряд ребят, заинтересовать, чтоб они участвовали в наших мероприятиях, имея опыт, который получат, пройдя у нас школу реконструкторов. Там они сами могут выбрить, что больше интересно, какой исторический период: Крымская война или Великая Отечественная", – рассказал Давыдов.
Сегодня обе славные исторические эпохи города-героя – в программе.
Пока одни ребята в брезентовых бушлатах моряков Черноморского флота середины XIХ века воплощаются в образы защитников времен Крымской войны и слушают истории от "бывалого солдата" Евгения Батманова — реконструктора с 20-летним стажем, другие знакомятся с артефактами периода Второй обороны Севастополя.
Каждый экспонат с историей. Есть личные вещи, предметы быта, снаряжения и вооружения, рассказывает соавтор проекта, руководитель СРОО "Патриот", поисковик Анатолий Кромин.
"Это нужно, чтобы мы могли давать возможность не просто слушать лекцию — зрительная память гораздо сильнее", — объясняет он.
Все эти вещи найдены в окрестностях Севастополя. Уже на следующий день юные рекруты отправятся по некоторым таким местам. Пройдут по маршруту от села Черноречье по северным скатам горы Гасфорта, поднимутся по позициям бойцов 7-й бригады морской пехоты и узнают больше о Балаклавском и Чернореченском сражениях.
Проект реализуется по гранту Росмолодежи Севастопольской региональной общественной организацией сохранения исторического наследия "Гренадер" и СРОО "Патриот" при поддержке Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
Участие в занятиях школы реконструкторов "Бивуак" бесплатные.