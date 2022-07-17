https://crimea.ria.ru/20220717/v-sevastopole-otkrylas-shkola-rekonstruktorov-dlya-detey--1123868792.html

В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей

В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей - РИА Новости Крым, 17.07.2022

В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей

В Севастополе открылась первая смена Школы реконструкторов "Бивуак" для детей и молодежи, на первом уроке перевоплощения ребят в образы защитников города-героя... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T09:32

2022-07-17T09:32

2022-07-17T09:32

севастополь

крым

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе открылась первая смена Школы реконструкторов "Бивуак" для детей и молодежи, на первом уроке перевоплощения ребят в образы защитников города-героя разных эпох побывал корреспондент РИА Новости Крым.Лагерь разбит на одной из территорий Музея обороны Севастополя — Малаховом кургане. Здесь проходят уроки живой истории.Нескучные лекции с презентацией артефактов, строевая подготовка, обучение барабанщиков и занятия по поисковой работе. Все – с опытными инструкторами, организующими самые яркие военно-исторические реконструкции, которыми славится Севастополь.По словам соавтора проекта, руководителя Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Ильи Давыдова, главная цель – заинтересовать и привлечь в свои ряды юных реконструкторов.Сегодня обе славные исторические эпохи города-героя – в программе.Пока одни ребята в брезентовых бушлатах моряков Черноморского флота середины XIХ века воплощаются в образы защитников времен Крымской войны и слушают истории от "бывалого солдата" Евгения Батманова — реконструктора с 20-летним стажем, другие знакомятся с артефактами периода Второй обороны Севастополя.Каждый экспонат с историей. Есть личные вещи, предметы быта, снаряжения и вооружения, рассказывает соавтор проекта, руководитель СРОО "Патриот", поисковик Анатолий Кромин."Это нужно, чтобы мы могли давать возможность не просто слушать лекцию — зрительная память гораздо сильнее", — объясняет он.Все эти вещи найдены в окрестностях Севастополя. Уже на следующий день юные рекруты отправятся по некоторым таким местам. Пройдут по маршруту от села Черноречье по северным скатам горы Гасфорта, поднимутся по позициям бойцов 7-й бригады морской пехоты и узнают больше о Балаклавском и Чернореченском сражениях.Проект реализуется по гранту Росмолодежи Севастопольской региональной общественной организацией сохранения исторического наследия "Гренадер" и СРОО "Патриот" при поддержке Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Участие в занятиях школы реконструкторов "Бивуак" бесплатные.

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, крым, общество