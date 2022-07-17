https://crimea.ria.ru/20220717/v-gretsii-upal-ukrainskiy-an-12-s-oboronkoy-iz-serbii-1123869289.html

В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии

В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии - РИА Новости Крым, 17.07.2022

В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии

На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T10:11

2022-07-17T10:11

2022-07-17T10:23

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Небойша Стефанович.Крушение произошло накануне вечером, спасателям запретили приближаться к борту, до прибытия военной спецгруппы."Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", - заявил Стефанович на брифинге в минобороны Сербии в воскресенье.Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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