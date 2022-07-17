Рейтинг@Mail.ru
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220717/v-gretsii-upal-ukrainskiy-an-12-s-oboronkoy-iz-serbii-1123869289.html
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии - РИА Новости Крым, 17.07.2022
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T10:11
2022-07-17T10:23
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123869355_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_871df1fd475fb62429db438a36dc346f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Небойша Стефанович.Крушение произошло накануне вечером, спасателям запретили приближаться к борту, до прибытия военной спецгруппы."Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", - заявил Стефанович на брифинге в минобороны Сербии в воскресенье.Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123869355_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c732abb962b40ebfbfed405dcc4bfaee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, в мире
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии

В Греции разбился украинский Ан-12, везший в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии

10:11 17.07.2022 (обновлено: 10:23 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-12
Военно-транспортный самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Небойша Стефанович.
Крушение произошло накануне вечером, спасателям запретили приближаться к борту, до прибытия военной спецгруппы.
"Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", - заявил Стефанович на брифинге в минобороны Сербии в воскресенье.
Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.
 
ПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Массовое дезертирство в рядах ВСУ: с передовой бежала целая рота
14:16Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
13:59ВСУ снова атаковали Брянскую область
13:51Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО 0:37
13:28Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе
12:45Землю накроет магнитная буря
12:01В Харьковской области начали работать военные комендатуры
11:28В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке
11:07Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
10:47Ливни с грозой и градом идут на Крым
10:11В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
09:57На севере Крыма иномарка влетела в дерево: погибла женщина
09:45Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
09:32В Севастополе открылась школа реконструкторов для детей
09:03Сенатор ответил на угрозы Киева атаковать Крым
08:42На Украине снова грозят ударить по Крымскому мосту
08:26Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога
08:01В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
03:03Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви
00:01Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Лента новостейМолния