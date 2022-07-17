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В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии - РИА Новости Крым, 17.07.2022
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T10:11
2022-07-17T10:11
2022-07-17T10:23
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Небойша Стефанович.Крушение произошло накануне вечером, спасателям запретили приближаться к борту, до прибытия военной спецгруппы."Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", - заявил Стефанович на брифинге в минобороны Сербии в воскресенье.Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, в мире
В Греции упал украинский Ан-12 с "оборонкой" из Сербии
В Греции разбился украинский Ан-12, везший в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
10:11 17.07.2022 (обновлено: 10:23 17.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На северо-востоке Греции потерпел крушение украинский самолет Ан-12, который вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сербского министра обороны Небойша Стефанович.
Крушение произошло накануне вечером, спасателям запретили приближаться к борту, до прибытия военной спецгруппы.
"Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", - заявил Стефанович на брифинге в минобороны Сербии в воскресенье.
Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле в 500 метрах от жилых домов, оборвав провода и оставив район без света. При падении произошла целая серия взрывов.