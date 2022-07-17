https://crimea.ria.ru/20220717/v-energodare-nashli-samodelnuyu-vzryvchatku-na-ostanovke-1123870127.html
В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке
В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке - РИА Новости Крым, 17.07.2022
В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке
В центре Энергодара Запорожской области правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство на остановке общественного транспорта, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T11:28
2022-07-17T11:28
2022-07-17T11:28
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В центре Энергодара Запорожской области правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство на остановке общественного транспорта, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.По его словам, с указанной остановки обычно уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области, где планируют провести референдум о присоединении к России. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, запорожская область
В Энергодаре нашли самодельную взрывчатку на остановке
В Энергодаре диверсанты оставили взрывное устройство на автобусной остановке
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В центре Энергодара Запорожской области правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство на остановке общественного транспорта, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов", - цитирует ресурс представителя мэрии.
По его словам, с указанной остановки обычно уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области, где планируют провести референдум о присоединении к России. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.