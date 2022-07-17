https://crimea.ria.ru/20220717/toni-bler-predrek-konets-epokhi-dominirovaniya-zapada-1123869010.html
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант". РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T09:45
2022-07-17T09:45
2022-07-17T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант".Лавров дал совет Западу: не прищемите себе ничего "железным занавесом" >>"Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным", - считает экс-премьер.В этой связи Блэр не исключил попыток со стороны Пекина "силой получить Тайвань". Он также предположил, что союзниками КНР могут стать Россия, Иран и другие страны. Бывший премьер считает необходимым выстраивать политику с учетом такой перспективы: не проявлять агрессии, но наращивать военный потенциал и выстраивать союзнические отношения со странами Ближнего Востока, Африки, Индии и Индонезиии.
https://crimea.ria.ru/20220529/kitay-sobiraet-koalitsiyu-dlya-protivostoyaniya-soedinennym-shtatam---smi-1123376950.html
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великобритания, политика, в мире, китай, российская федерация (россия, рф)
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
Экс-премьер Британии Блэр: в политике и экономике приближается конец доминирования Запада