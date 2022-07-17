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Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада
Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант". РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T09:45
2022-07-17T09:45
великобритания
политика
в мире
китай
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант".Лавров дал совет Западу: не прищемите себе ничего "железным занавесом" &gt;&gt;"Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным", - считает экс-премьер.В этой связи Блэр не исключил попыток со стороны Пекина "силой получить Тайвань". Он также предположил, что союзниками КНР могут стать Россия, Иран и другие страны. Бывший премьер считает необходимым выстраивать политику с учетом такой перспективы: не проявлять агрессии, но наращивать военный потенциал и выстраивать союзнические отношения со странами Ближнего Востока, Африки, Индии и Индонезиии.
https://crimea.ria.ru/20220529/kitay-sobiraet-koalitsiyu-dlya-protivostoyaniya-soedinennym-shtatam---smi-1123376950.html
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великобритания, политика, в мире, китай, российская федерация (россия, рф)
Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада

Экс-премьер Британии Блэр: в политике и экономике приближается конец доминирования Запада

09:45 17.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант".
Лавров дал совет Западу: не прищемите себе ничего "железным занавесом" >>
"Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным", - считает экс-премьер.
По его мнению, главным восточным полюсом становится не Россия, а Китай с его многомиллиардным населением и технологическими достижениями, в области которых страна давно сравнялась с США и уже сейчас фактически стала "второй по силе сверхдержавой в мире".
В этой связи Блэр не исключил попыток со стороны Пекина "силой получить Тайвань". Он также предположил, что союзниками КНР могут стать Россия, Иран и другие страны. Бывший премьер считает необходимым выстраивать политику с учетом такой перспективы: не проявлять агрессии, но наращивать военный потенциал и выстраивать союзнические отношения со странами Ближнего Востока, Африки, Индии и Индонезиии.
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