https://crimea.ria.ru/20220717/toni-bler-predrek-konets-epokhi-dominirovaniya-zapada-1123869010.html

Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада

Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада

Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант". РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T09:45

2022-07-17T09:45

2022-07-17T09:45

великобритания

политика

в мире

китай

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Мир перестает быть однополярным, эпоха доминирования Запада заканчивается. Такое мнение выразил бывший премьер Британии Тони Блэр, пишет "Коммерсант".Лавров дал совет Западу: не прищемите себе ничего "железным занавесом" >>"Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным", - считает экс-премьер.В этой связи Блэр не исключил попыток со стороны Пекина "силой получить Тайвань". Он также предположил, что союзниками КНР могут стать Россия, Иран и другие страны. Бывший премьер считает необходимым выстраивать политику с учетом такой перспективы: не проявлять агрессии, но наращивать военный потенциал и выстраивать союзнические отношения со странами Ближнего Востока, Африки, Индии и Индонезиии.

https://crimea.ria.ru/20220529/kitay-sobiraet-koalitsiyu-dlya-protivostoyaniya-soedinennym-shtatam---smi-1123376950.html

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китай

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великобритания, политика, в мире, китай, российская федерация (россия, рф)