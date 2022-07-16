https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html

Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист

Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист

Недобросовестные микрофинансовые организации (МФО) используют сложную двухуровневую схему для того, чтобы заручиться обязательством заемщика отдать им свою... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T08:04

2022-07-16T08:04

2022-07-16T08:04

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Недобросовестные микрофинансовые организации (МФО) используют сложную двухуровневую схему для того, чтобы заручиться обязательством заемщика отдать им свою недвижимость в счет погашения долга. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Сегодня в РФ микрозаймы под залог недвижимости запрещены, отмечает Соловьев. Но мошенники прибегают к различным способам, чтобы заполучить желаемое.Первый уровень – обман на этапе подписания договора.Аферисты намеренно утомляют и запутывают заемщика подписанием многочисленных бумаг, среди которых есть пустые бланки и листы, содержащие только реквизиты сторон. Впоследствии такие бумаги, подписанные замученным клиентом, "ложатся" в пакет документов рядом с незнакомым ему договором, давая право мошенникам завладеть недвижимостью жертвы.Второй уровень – обман в реквизитах."Клиенту предоставляются неверные реквизиты для платежей, таким образом создается искусственная просрочка", – объясняет юрист.В результате клиент оказывается в ситуации, когда не может вернуть взятую в долг сумму, которая изначально была в разы меньше стоимости недвижимости. А ее, как уже "постарались" мошенники ранее, он "обязался" отдать, если не заплатит.Некоторые люди сами идут на сделки с недвижимостью с привлечением МФО. Например, решаются на то, чтобы продать жилье по крайне заниженной цене с возможностью выкупить его обратно.Договор обратного выкупа крайне опасен, предупреждает Соловьев, так как желания клиента и мошенников в микрофинансовой организации не совпадают."Ее "специалисты" сделают все, чтобы человек лишился недвижимости", – сказал юрист.

https://crimea.ria.ru/20210613/Chto-mogut-otobrat-za-dolgi-po-ZhKKh---yurist-1119668745.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта