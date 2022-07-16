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Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист
Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист
Недобросовестные микрофинансовые организации (МФО) используют сложную двухуровневую схему для того, чтобы заручиться обязательством заемщика отдать им свою... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T08:04
2022-07-16T08:04
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Недобросовестные микрофинансовые организации (МФО) используют сложную двухуровневую схему для того, чтобы заручиться обязательством заемщика отдать им свою недвижимость в счет погашения долга. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Сегодня в РФ микрозаймы под залог недвижимости запрещены, отмечает Соловьев. Но мошенники прибегают к различным способам, чтобы заполучить желаемое.Первый уровень – обман на этапе подписания договора.Аферисты намеренно утомляют и запутывают заемщика подписанием многочисленных бумаг, среди которых есть пустые бланки и листы, содержащие только реквизиты сторон. Впоследствии такие бумаги, подписанные замученным клиентом, "ложатся" в пакет документов рядом с незнакомым ему договором, давая право мошенникам завладеть недвижимостью жертвы.Второй уровень – обман в реквизитах."Клиенту предоставляются неверные реквизиты для платежей, таким образом создается искусственная просрочка", – объясняет юрист.В результате клиент оказывается в ситуации, когда не может вернуть взятую в долг сумму, которая изначально была в разы меньше стоимости недвижимости. А ее, как уже "постарались" мошенники ранее, он "обязался" отдать, если не заплатит.Некоторые люди сами идут на сделки с недвижимостью с привлечением МФО. Например, решаются на то, чтобы продать жилье по крайне заниженной цене с возможностью выкупить его обратно.Договор обратного выкупа крайне опасен, предупреждает Соловьев, так как желания клиента и мошенников в микрофинансовой организации не совпадают."Ее "специалисты" сделают все, чтобы человек лишился недвижимости", – сказал юрист.
https://crimea.ria.ru/20210613/Chto-mogut-otobrat-za-dolgi-po-ZhKKh---yurist-1119668745.html
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общество, совет эксперта
Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист

Юрист рассказал, как в МФО обманывают заемщиков, чтобы заполучить их недвижимость

08:04 16.07.2022
 
© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы
© Depositphotos / SergPoznanskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Недобросовестные микрофинансовые организации (МФО) используют сложную двухуровневую схему для того, чтобы заручиться обязательством заемщика отдать им свою недвижимость в счет погашения долга. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Сегодня в РФ микрозаймы под залог недвижимости запрещены, отмечает Соловьев. Но мошенники прибегают к различным способам, чтобы заполучить желаемое.
Первый уровень – обман на этапе подписания договора.
"В тексте специально делаются бросающиеся в глаза орфографические ошибки. Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз. Конечно, внимание потенциальной жертвы притупляется, в 5-й и 6-й раз клиент уже не так внимательно его читает", — отмечает Соловьев.
Аферисты намеренно утомляют и запутывают заемщика подписанием многочисленных бумаг, среди которых есть пустые бланки и листы, содержащие только реквизиты сторон. Впоследствии такие бумаги, подписанные замученным клиентом, "ложатся" в пакет документов рядом с незнакомым ему договором, давая право мошенникам завладеть недвижимостью жертвы.
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Второй уровень – обман в реквизитах.
"Клиенту предоставляются неверные реквизиты для платежей, таким образом создается искусственная просрочка", – объясняет юрист.
В результате клиент оказывается в ситуации, когда не может вернуть взятую в долг сумму, которая изначально была в разы меньше стоимости недвижимости. А ее, как уже "постарались" мошенники ранее, он "обязался" отдать, если не заплатит.
Некоторые люди сами идут на сделки с недвижимостью с привлечением МФО. Например, решаются на то, чтобы продать жилье по крайне заниженной цене с возможностью выкупить его обратно.
Договор обратного выкупа крайне опасен, предупреждает Соловьев, так как желания клиента и мошенников в микрофинансовой организации не совпадают.
"Ее "специалисты" сделают все, чтобы человек лишился недвижимости", – сказал юрист.
Единственное средство сберечь свое добро – отказаться вовсе от ее использования недвижимости в качестве залогового имущества. Если же ситуация критическая и это невозможно – очень внимательно изучить все документы, придя в МФО вместе с опытным юристом, советует эксперт.
 
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