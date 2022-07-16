Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика

Неспешная прогулка по Симферополю с котом Мостиком
Первым делом езжайте на Петровские скалы, с которых Симферополь - как на ладони.
Первым делом езжайте на Петровские скалы, с которых Симферополь - как на ладони.
Затем можно поздороваться со львами особняка графа Воронцова и подышать ароматом цветов в Ботаническом саду .
Затем можно поздороваться со львами особняка графа Воронцова и подышать ароматом цветов в Ботаническом саду .
Перемещаемся в центр, на улицу Карла Маркса. В одном из двориков растет одна из самых старых виноградных лоз Крыма. Оцените толщину ствола!
Перемещаемся в центр, на улицу Карла Маркса. В одном из двориков растет одна из самых старых виноградных лоз Крыма. Оцените толщину ствола!
Мы нагулялись и пора перекусить. Трубочки как в детстве в уличном кафе и чашечка кофе - настоящий симферопольский перекус.
Мы нагулялись и пора перекусить. Трубочки как в детстве в уличном кафе и чашечка кофе - настоящий симферопольский перекус.
До вокзала из центра Симферополя пешком неспешно полчаса. Тут установлена небольшая городская скульптура с пчёлкой - символом Симферополя.
До вокзала из центра Симферополя пешком неспешно полчаса. Тут установлена небольшая городская скульптура с пчёлкой - символом Симферополя.
А вот и башня вокзала. Она - еще один и самый известный символ города!
А вот и башня вокзала. Она - еще один и самый известный символ города!
Первым делом езжайте на Петровские скалы, с которых Симферополь - как на ладони.
Затем можно поздороваться со львами особняка графа Воронцова и подышать ароматом цветов в Ботаническом саду .
Перемещаемся в центр, на улицу Карла Маркса. В одном из двориков растет одна из самых старых виноградных лоз Крыма. Оцените толщину ствола!
Мы нагулялись и пора перекусить. Трубочки как в детстве в уличном кафе и чашечка кофе - настоящий симферопольский перекус.
До вокзала из центра Симферополя пешком неспешно полчаса. Тут установлена небольшая городская скульптура с пчёлкой - символом Симферополя.
А вот и башня вокзала. Она - еще один и самый известный символ города!