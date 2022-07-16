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Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20220716/chto-mozhno-sdelat-v-simferopole-za-odin-den---fotopodskazki-kota-mostika-1123838955.html
Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика
Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика
Конечно же, вы все помните, что я не только редактор котоновостей, но и дипломированный экскурсовод. Поэтому кто же как не я расскажу вам о том, что можно... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T12:22
2022-07-16T13:15
новости от кота мостика
симферополь
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Конечно же, вы все помните, что я не только редактор котоновостей, но и дипломированный экскурсовод. Поэтому кто же как не я расскажу вам о том, что можно сделать в Симферополе за один день, если ваш путь лежит через этот город, где встречаются все трассы ко всем сторонам полуострова. Подсказки мне дал тоже экскурсовод с регалиями, влюбленный в свой родной город симферополец, Иван Коваленко. Итак, если вы вдруг оказались в Симферополе и погода позволяет погулять, то следуйте нашим подсказкам на фото. Этот маршрут под силу всем!
https://crimea.ria.ru/20220709/usatye-polosatye-kot-mostik-pobyval-na-arene-tsirka-zapashnogo-1123774532.html
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симферополь, крым, туризм в крыму
Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика

Неспешная прогулка по Симферополю с котом Мостиком

12:22 16.07.2022 (обновлено: 13:15 16.07.2022)
 
© Dmitry MakeevКот Мостик на вокзале в Симферополе
Кот Мостик на вокзале в Симферополе
© Dmitry Makeev
Читать в
Конечно же, вы все помните, что я не только редактор котоновостей, но и дипломированный экскурсовод. Поэтому кто же как не я расскажу вам о том, что можно сделать в Симферополе за один день, если ваш путь лежит через этот город, где встречаются все трассы ко всем сторонам полуострова.
Подсказки мне дал тоже экскурсовод с регалиями, влюбленный в свой родной город симферополец, Иван Коваленко.
Итак, если вы вдруг оказались в Симферополе и погода позволяет погулять, то следуйте нашим подсказкам на фото. Этот маршрут под силу всем!
© Дмитрий Макеев

Первым делом езжайте на Петровские скалы, с которых Симферополь - как на ладони.

Кот Мостик на Петровских скалах
1 из 6

Первым делом езжайте на Петровские скалы, с которых Симферополь - как на ладони.

© Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

Затем можно поздороваться со львами особняка графа Воронцова и подышать ароматом цветов в Ботаническом саду .

Кот Мостик около львов в Воронцовском парке
2 из 6

Затем можно поздороваться со львами особняка графа Воронцова и подышать ароматом цветов в Ботаническом саду .

© Dmitry Makeev
© Дмитрий Макеев

Перемещаемся в центр, на улицу Карла Маркса. В одном из двориков растет одна из самых старых виноградных лоз Крыма. Оцените толщину ствола!

Кот Мостик на одной из самых старых виноградных лоз в Симферополе
3 из 6

Перемещаемся в центр, на улицу Карла Маркса. В одном из двориков растет одна из самых старых виноградных лоз Крыма. Оцените толщину ствола!

© Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

Мы нагулялись и пора перекусить. Трубочки как в детстве в уличном кафе и чашечка кофе - настоящий симферопольский перекус.

Кот Мостик пробует знаменитые симферопольские трубочки
4 из 6

Мы нагулялись и пора перекусить. Трубочки как в детстве в уличном кафе и чашечка кофе - настоящий симферопольский перекус.

© Dmitry Makeev
© Dmitry Makeev

До вокзала из центра Симферополя пешком неспешно полчаса. Тут установлена небольшая городская скульптура с пчёлкой - символом Симферополя.

Кот Мостик около городской скульптуры Крымского моста
5 из 6

До вокзала из центра Симферополя пешком неспешно полчаса. Тут установлена небольшая городская скульптура с пчёлкой - символом Симферополя.

© Dmitry Makeev
© Dmitry Makeev

А вот и башня вокзала. Она - еще один и самый известный символ города!

Кот Мостик на вокзале в Симферополе
6 из 6

А вот и башня вокзала. Она - еще один и самый известный символ города!

© Dmitry Makeev
1 из 6

Первым делом езжайте на Петровские скалы, с которых Симферополь - как на ладони.

© Дмитрий Макеев
2 из 6

Затем можно поздороваться со львами особняка графа Воронцова и подышать ароматом цветов в Ботаническом саду .

© Dmitry Makeev
3 из 6

Перемещаемся в центр, на улицу Карла Маркса. В одном из двориков растет одна из самых старых виноградных лоз Крыма. Оцените толщину ствола!

© Дмитрий Макеев
4 из 6

Мы нагулялись и пора перекусить. Трубочки как в детстве в уличном кафе и чашечка кофе - настоящий симферопольский перекус.

© Dmitry Makeev
5 из 6

До вокзала из центра Симферополя пешком неспешно полчаса. Тут установлена небольшая городская скульптура с пчёлкой - символом Симферополя.

© Dmitry Makeev
6 из 6

А вот и башня вокзала. Она - еще один и самый известный символ города!

© Dmitry Makeev
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