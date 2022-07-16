https://crimea.ria.ru/20220716/chto-mozhno-sdelat-v-simferopole-za-odin-den---fotopodskazki-kota-mostika-1123838955.html

Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика

Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика

Конечно же, вы все помните, что я не только редактор котоновостей, но и дипломированный экскурсовод. Поэтому кто же как не я расскажу вам о том, что можно... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T12:22

2022-07-16T12:22

2022-07-16T13:15

новости от кота мостика

симферополь

крым

туризм в крыму

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Конечно же, вы все помните, что я не только редактор котоновостей, но и дипломированный экскурсовод. Поэтому кто же как не я расскажу вам о том, что можно сделать в Симферополе за один день, если ваш путь лежит через этот город, где встречаются все трассы ко всем сторонам полуострова. Подсказки мне дал тоже экскурсовод с регалиями, влюбленный в свой родной город симферополец, Иван Коваленко. Итак, если вы вдруг оказались в Симферополе и погода позволяет погулять, то следуйте нашим подсказкам на фото. Этот маршрут под силу всем!

https://crimea.ria.ru/20220709/usatye-polosatye-kot-mostik-pobyval-na-arene-tsirka-zapashnogo-1123774532.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, туризм в крыму